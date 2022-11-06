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Сегодня, 06:05

«Не был так сфокусирован». Бивол сравнил поединки с Канело и Зурдо

Бивол сравнил поединки с Канело и Зурдо
Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боксер Дмитрий Бивол ответил на вопрос, кто проявил себя лучше в поединке с ним, Сауль Альварес или Хильберто Рамирес.

«Примерно одинаково, наверное. Хотя, может быть, с Зурдо я не был так сфокусирован. С Канело я был сфокусирован, что должен был выигрывать каждый раунд. А с Зурдо понимал — этот раунд можно отдать, но забрать взамен у него энергию, которую он тратит. Целенаправленно, бывало, ему отдавал инициативу, что он бросал удары, а я нет. А с Канело такого нельзя было допустить. С ним нужно было с первого и до самого последнего раунда», — сказал Бивол корреспонденту «СЭ».

В поединке с Зурдо Рамиресом судьи единогласно отдали победу россиянину — 118:110, 117:111, 117:111. Теперь на счету 31-летнего Бивола 21 победа. У 31-летнего Рамиреса — 44 победы (30 нокаутом) и одно поражение.

Бокс
Дмитрий Бивол
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