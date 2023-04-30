Дин Лижэнь заявил, что никогда не мечтал стать чемпионом мира

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь прокомментировал свою победу в матче за мировую шахматную корону над россиянином Яном Непомнящим. Лижэнь стал 17-м чемпионом мира и первым представителем Поднебесной, кому удалось добиться высшего достижения в шахматах.

«С какого возраста я стал мечтать о том, чтобы выиграть мировую шахматную корону? Я никогда не мечтал стать чемпионом мира. Просто старался играть лучше других. Для меня в первую очередь был важен мой прогресс, а не борьба за корону. Безусловно, я рад, что мне удалось победить в Астане. Я первый китайский гроссмейстер, который смог это сделать. Это большая честь. Хотел бы отдать должное своему сопернику. Он отлично играл все эти дни», — сказал Дин Лижэнь.

После поражения Ян Непомнящий стал первым участником турнира претендентов, который пройдет в следующем году в Торонто.