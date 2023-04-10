Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 20:40

Губерниев: «Ян продемонстрировал великолепное хладнокровие, шанс вернуть корону в Россию огромный»

Telegram Дзен

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» победу россиянина Яна Непомнящего над китайцем Дин Лижэнем во второй партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

«Разумеется слежу за шахматами. Я вообще страстный служитель Каиссы, которая покровительница шахмат. Во второй партии было все очень сложно. Инициатива была временами у китайца, но Ян продемонстрировал великолепное хладнокровие и шанс огромный вернуть корону в Россию. Я очень за него болею. Проблема Магнуса Карлсена — это его проблема. Он не играет, и король будет новый. Важно, чтобы Непомнящий сделал выводы из предыдущей неудачи. Видно, что он сейчас более матерый боец. Психологически более устойчивый, и в мастерстве ему не откажешь. Совершенно блестящая подготовка. Нужно продолжать играть в том же духе. Черными в начале важно психологически нанести удар. Он это сделал, и теперь уже инициатива в наших руках», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Счет в поединке стал 1,5-0,5 в пользу Непомнящего. Третья партия состоится в среду, 12 апреля, белыми фигурами будет играть Непомнящий.

Ян&nbsp;Непомнящий. «Это гений высочайшего уровня». Тренер Непомнящего — о талантах подопечного и старте матча за шахматную корону

Дин Лижэнь
Дмитрий Губерниев
Ян Непомнящий
Обсудить
Читайте также
Акинфеев — это верность и уважение. Рабинер — об уникальном пути легенды ЦСКА
«Ливерпуль» прервал 7-матчевую победную серию «Арсенала» в чемпионате Англии
На Украине потребовали от Зеленского начать демобилизацию
Замглавы ЦБ РФ Заботкин назвал причину снижения курса рубля
СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за ускорившейся мобилизации
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Материалы сюжета: Ян Непомнящий — Дин Лижэн: матч за звание чемпиона мира
В Федерации шахмат России довольны победой Непомнящего над Дин Лижэнем во второй партии
«Это гений высочайшего уровня». Тренер Непомнящего — о талантах подопечного и старте матча за шахматную корону
Непомнящий выиграл первую из 13 партий в матче на первенство мира. Ян максимально уверен в себе
Филатов считает, что Непомнящий оказался крепче Дин Лижэня в битве нервов
Дворкович считает, что первая победа Непомнящего над Лижэнем добавила россиянину уверенности
Непомнящий — о первой победе в матче за звание чемпиона мира: «Это приятно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Федерации шахмат России довольны победой Непомнящего над Дин Лижэнем во второй партии