Непомнящий — Лижэнь: прямая трансляция 9-й партии матча за звание чемпиона мира

В пятницу, 21 апреля, российский гроссмейстер Ян Непомнящий проведет девятую партию в матче за мировую шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.

Игра начнется в 12.00 по московскому времени. Россиянин сыграет белыми фигурами.

Видеотрансляция девятой партии матча Непомнящий — Лижэнь доступна в прямом эфире на канале «Матч Страна» и по этой ссылке.

Финал в Астане (Казахстан) проходит с 7 апреля по 1 мая. Расписание можно посмотреть здесь. После восьми партий счет 4,5-3,5 в пользу Непомнящего.

Призовой фонд матча составляет 2 миллиона долларов. Победитель получит 60 процентов от этой суммы, если выиграет без тай-брейка. Если победитель не будет выявлен по итогам 14 партий, то 17-й чемпион мира получит 55 процентов от суммы после тай-брейка.