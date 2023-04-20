Непомнящий рассказал о своих ошибках в восьмой партии матча с Лижэнем

Российский шахматист Ян Непомнящий поделился эмоциями от ничьей в восьмой партии матча за мировую шахматную корону против китайца Дин Лижэня.

«Не знаю почему, но вдруг я почувствовал себя слишком амбициозным и сделал несколько ужасных ходов, которые чуть не стоили мне игры или половины очка. А потом мне повезло, и появилось несколько хороших шансов спастись», — приводит слова Непомнящего официальный Twitter ФИДЕ.

Во время партии россиянин допустил несколько ошибок, но его соперник не смог ими воспользоваться. Непомнящий сохранил преимущество над Лижэнем — 4,5-3,5.

Девятая партия состоится в пятницу, 21 апреля, россиянин будет играть белыми.

Призовой фонд матча составляет 2 миллиона долларов. Победитель получит 60 процентов от этой суммы, если выиграет без тай-брейка.