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Ян Непомнящий: «Не обрадовался отказу Карлсена от матча на первенство мира»

Непомнящий рассказал, как воспринял отказ Карлсена играть с ним матч за шахматную корону во второй раз
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Ян Непомнящий.
Фото Global Look Press
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал «СЭ», как воспринял отказ Магнуса Карлсена играть с ним матч за шахматную корону во второй раз. В результате за титул Непомнящий поборется с китайским шахматистом Дином Лиженем.

— После турнира претендентов вы много раз пересекались с Магнусом. Насколько обсуждаема тема его отказа между вами?

— Как ни странно, мы общались об этом только в онлайне. Он мне не сказал что-то отличное от того, что он говорил в интервью или различных подкастах. В этом плане Магнус довольно откровенен. Поэтому не могу сказать, что у него есть какая-то тайная мотивация, которой он не поделился со всем миром, но поделился со мной. Понятно, что я не обрадовался его решению. Но что поделать?

— Не кажется, что Магнус немножко подставил и вас, и Дина? Да, кто бы из вас ни победил, он будет легитимным чемпионом, но осадок останется.

— Не кажется. При желании везде можно найти двойные смыслы, второе дно. Так вышло, что он не готов защищать титул. О'кей. На этот случай есть правила. Будет играть другой шахматист вместо него.

— Карлсен рассказывал, что у него был навязчивый страх проиграть матч на первенство мира. Нет ли у вас навязчивого страха второй раз проиграть?

— Нет. Если представить, действующему чемпиону проиграть куда менее приятно. В этом плане я в выгодном положении. Все-таки я титул не защищаю в данный момент, а за него борюсь.

— Он также говорил, что не получал удовольствия от подготовки к матчу за шахматную корону, от самого матча. Можно ли кайфовать от этого?

— Не знаю, с чем даже сравнить. Это как просеивать песок в поисках золотых самородков. Подготовка к матчу похожа. Но надо понимать, что с течением времени песка не становится меньше, а по-настоящему ценные идеи встречаются все реже. Поэтому творческая составляющая при подготовке очень редко радует. Тут нужно принять правила игры, что необходимо провести некий объем черновой работы и самому игроку, и команде. Таковы современные шахматы, — сказал Непомнящий «СЭ».

Ян&nbsp;Непомнящий. «Не доволен, что заставили переодеть футболку с цитатой Месси про дурачка». Интервью Яна Непомнящего

Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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