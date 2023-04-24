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Сегодня, 11:32

Смагин предполагает, что Непомнящий не будет рисковать в оставшихся партиях с Лижэнем

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин считает, что россиянин Ян Непомнящий не будет рисковать в оставшихся партиях матча за звание чемпиона мира по шахматам против представителя Китая Дин Лжижэня.

«Не надо быть пророком, чтобы понять, что Ян не будет рисковать. Сейчас в этом нет никакого смысла, он ведет в счете. Если он сыграет все следующие партии вничью, это будет хорошим вариантом, но это не значит, что Ян обязательно будет «сушить» игру. Если он увидит, что китаец где-то просчитается, конечно, он будет давить», — приводит ТАСС слова Смагина.

По итогам 10 партий российский шахматист ведет со счетом 5,5:4,5. Следующая партия матча пройдет 24 апреля и начнется в 12.00 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/17591369
шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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