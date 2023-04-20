Тренер сборной России о ходе матча за мировую шахматную корону: «Впереди нас еще ждет вагон борьбы»

Тренер сборной России по шахматам Сергей Рублевский в интервью «СЭ» подвел итоги восьмой партии матча за мировую корону, в которой Яну Непомнящему черными фигурами удалось спасти ничью в противостоянии с Дином Лижэнем.

«Безусловно, все шло к тому, что белые должны были победить, — сказал Рублевский. — Дин был чрезвычайно близок к тому, чтобы сравнять счет в матче. От Яна мало что зависело. Да, его можно похвалить за ход ферзь h4. Он завязал борьбу, а дальше без помощи Лижэня не обошлось. После этого партия стала катиться в другую сторону, и Яну удалось удержаться. Мне это очень импонирует. Потому что черным наконец-то удалось устоять. В Астане у белых почему-то большой перевес во всех партиях.

При этом, мне совершенно ничего не ясно. Да, сейчас у Яна есть перевес. Да, он был фаворитом перед матчем. Но в итоге мы не видим существенной разницы. Действительно, встречаются второй и третий номер рейтинга. Оба заслужили побороться за корону. Впереди нас еще ждет вагон борьбы».

Девятая партия матча в Астане состоится в пятницу, 21 апреля. Счет 4,5-3,5 в пользу российского гроссмейстера.