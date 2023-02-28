Тренер Непомнящего: «Я бы поддерживал связь с нашими партнерами в Европейском шахматном союзе»

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход Федерации шахмат России (ФШР) в состав Азиатской шахматной федерации.

«Может ли ФШР когда-нибудь вернуться в Европейский союз? Не могу загадывать, настолько все динамично развивается. Переход в Азиатскую шахматную федерацию состоялся. Ближайшие годы точно будем выступать под эгидой Азиатского шахматного союза. Была длительная подготовка к этому решению. Очевидно, что нас ждут годы выступления на этих турнирах. Я бы поддерживал связь с нашими партнерами в Европейском шахматном союзе. Есть очень много организаторов, шахматистов, с которыми у нас хорошие отношения. Они тоже нас ждут. Мы о них не будем забывать», — сказал Поткин «СЭ».

Решение о переходе было единогласно принято наблюдательным советом Федерации шахмат России 14 апреля 2022 года. В настоящий момент в ACF входят шахматные федерации 54 стран. ФШР стала первой российской спортивной структурой, которая перешла из европейской федерации в азиатскую.