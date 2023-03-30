Александр Халифман: «В истории шахмат таких трое — Капабланка, Карпов, Карлсен. Чуть ниже Смыслов. Остальные — земные»

Очередной герой авторской рубрики «СЭ» 15 к 1 — знаменитый гроссмейстер, чемпион мира ФИДЕ-1999.

1 — Начнем с предстоящего матча за мировую шахматную корону. Для многих Ян Непомнящий — фаворит. Разделяете мысль?

— От прогнозов воздержусь. Но в микромоментах Непомнящему можно отдать предпочтение. Во-первых, у него уже есть опыт чемпионского матча, пусть и негативный. Во-вторых, в последнее время самые важные турниры Ян действительно проводит здорово.

2 — Его главный минус?

— Такой же, как и у Лижэня. Психологическая неустойчивость в экстремальной ситуации. Если вдруг что-то идет не так, оба могут дрогнуть и посыпаться.

Знаю, и Ян, и Дин пытались над этим работать, но добиться ощутимого прогресса в таких вещах невероятно сложно. Тут ведь многое от натуры зависит. А ее не переделаешь. В какой-то момент берет свое — и всё кувырком...

3 — Чем хорош Дин Лижэнь?

— Китайских шахматистов постоянно сравнивают с компьютером. Это стереотип. Хотя что-то от ЭВМ в игре Дина есть — классический подход, минимум ошибок. Да, иногда не справляется с психологической нагрузкой. Тем не менее Лижэнь очень опасен!

Дин Лижэнь. Фото Global Look Press

4 — Отказ Карлсена от матча с Непомнящим девальвирует звание чемпиона мира?

— Ни в коем случае! Это все равно чемпионский матч. Кроме того, Магнус сам принял такое решение. Никто норвежца не подталкивал, не выдвигал для него неприемлемые условия. Мог играть? Мог! Ну а раз отказался — какие вопросы?

5 — Ваша первая реакция, когда услышали о нежелании Карлсена защищать титул?

— Было удивление и недоумение. Но не шок. Магнус — человек специфический. Часто поступает вопреки логике. К этому в шахматном мире все уже привыкли. Я Карлсена не осуждаю. В то же время считаю, что нельзя отдавать титул без борьбы.

6 — Как полагаете, вернется Магнус в чемпионский цикл?

— Думаю, да. Причем в тот момент, когда от него этого будут ждать меньше всего. Такой у парня характер.

7 — Сергей Карякин уверен, что мечта Карлсена пробить 2900 очков в рейтинге — утопия. Согласны?

— Скорее да, чем нет. Задача адски сложная. Нужна суперстабильность, которую норвежец даже в лучшие годы не показывал. Но... Это же Магнус. А он особенный. О-о-очень! Если посвятит всю подготовку одной-единственной цели — чем черт не шутит!

8 — Лет 15 назад вы обмолвились в интервью: «Элитные перспективы Карлсена для меня в тумане». Что же смущало в юном гении?

— Как бы попроще объяснить... Казалось, он двигает фигуры взад-вперед, ошибок не совершает, но отсутствие классического шахматного образования в дальнейшем помешает раскрыться. Вскоре выяснилось, что я недооценил масштаб таланта. Бывает, от природы заложено умение считать варианты, характер, азарт. Но чтобы еще и понимание, куда ставить фигуры... Редчайший случай! В истории шахмат таких трое — Капабланка, Карпов, Карлсен. Чуть пониже Смыслов. Остальные — земные.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

9 — Вы с Магнусом близко соприкасались?

— По минимуму. Ну а за шахматной доской встречались один раз. На турнире в Норвегии. Карлсену тогда было 13 лет, он уже приближался к гроссмейстерскому уровню. К примеру, Широва там обыграл. А со мной поделил очки. Это был последний тур. К тому моменту и я подустал, и Магнус. В итоге спокойная рабочая ничья. Без всплесков и гениальностей.

10 — В мемуарах Алекса Фергюсона наткнулся на фразу: «Если бы я сейчас начал тренировать с чистого листа, обязал бы каждого футболиста играть в быстрые шахматы». Мысль здравая?

— Мне ли спорить с сэром Алексом? А быстрые шахматы или классические — какая разница? Главное, они заставляют активнее шевелить клетки головного мозга. Учат отличать важное от второстепенного, развивают концентрацию, скорость принятия решений. Это полезно не только в футболе, но и в жизни. Галицкий молодец, что в академии «Краснодара» ввел уроки шахмат.

11 — Вы любите футбол, болеете за «Зенит». Последние результаты команды настораживают?

— Еще бы! Дело даже не в том, что в Кубке уступили «Динамо» по пенальти, а затем и в чемпионате проиграли ЦСКА. Меня матч с «Химками» поразил. «Зенит» спокойно вел 2:0, ситуацию на поле контролировал — и вдруг за десять минут пропустил дважды! Счастье, что в добавленное время все-таки удалось вырвать победу. Но когда на ровном месте отдаешь игру сопернику, которого намного превосходишь в классе, — это тревожный звоночек. Похоже, ребята уже на карнавале.

Понять-то их можно. Отрыв от конкурентов солидный. Да и не видно в России супермашины, способной обогнать «Зенит». «Ростов», идущий на второй строчке, и так прыгнул выше головы. «Спартак» регулярно спотыкается. Не верю, что они пройдут оставшиеся матчи без потерь. А значит, интрига в чемпионской гонке вряд ли оживет.

Футболисты «Зенита». Александр Федоров, Фото «СЭ»

12 — Вам как коренному петербуржцу обидно, что нынешний «Зенит» набит легионерами?

— Воспринимаю как данность. Конечно, когда там феерили Аршавин с Кержаковым, смотреть на команду было приятнее. Теперь «Зенит» другой. «Бразилистый». Но я все равно за него болею.

Мне нравится, как играют Малком, Вендел, Барриос. К сожалению, из россиян выделить некого. Вроде и есть неплохие ребята, но они на подхвате. Лицо команды никто из них не определяет. Вот это огорчает.

13 — Сергей Семак — лучший тренер в истории «Зенита»?

— Если отталкиваться от результата — сто процентов! А в остальном... Сложно сравнивать Семака с Морозовым или Садыриным, например. И уж тем паче расставлять их по ранжиру. Тогда и время было другое, и «Зенит» обладал куда более скромными возможностями.

Семака в прессе частенько поругивают. Присоединяться к хору критикующих я не хочу. В целом со своей работой Сергей Богданович справляется. Мог ли делать ее еще лучше? Не исключено. Но в любом случае все определяет результат. А он такой, что никому из его предшественников и не снилось — четыре чемпионства подряд! Плюс пятое не за горами.

14 — Ну и два традиционных вопроса в финале. Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— (После паузы.) Знаете, я много думал над этим, но к однозначному ответу так и не пришел. При всей симпатии к Владимиру Семеновичу Высоцкому, блистательно исполнившему роль Жеглова. Мне кажется, он и прав и не прав. Такое бывает. Даже чаще, чем можно представить.

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Переутомляться. Слишком долго отдыхать. И шумную толпу.