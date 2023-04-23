Непомнящий и Лижэнь сыграли две спокойные партии подряд. Все идет к победе Яна?

В заключительных четырех партиях Яна устроит четыре ничьи.

Россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь сыграли вничью в десятой партии матча за мировую шахматную корону в Астане. Партия продолжалась чуть больше трех часов и завершилась на 45-м ходу после размена всех фигур. Это третья подряд и пятая ничья в поединке. Непомнящий сохранил преимущество в одно очко (5,5 — 4,5). В понедельник, 24 апреля, россиянин сыграет свою предпоследнюю партию белыми. Наверняка Ян постарается упрочить преимущество.

В духе матча на первенство мира

После девятой партии Ян был явно расстроен. У него был небольшой перевес, но позиция, которая очень подходит его стилю. Тем не менее дожать китайца не получилось. Поэтому выходной в субботу, 22 апреля, был как нельзя кстати. Ожидалось, что к 10-й партии секунданты придумают что-то интересное.

Но начало еще больше запутало общую ситуацию относительно дебютной подготовки Дина. Китайский гроссмейстер все же выбрал один из вариантов, который уже был засвечен в тренировочных партиях со своим секундантом Рахирдом Раппортом. Однако не исключено, что изначально Лижэнь готовил его к разыгрыванию за черных.

Конечно, Яна подобным развитием событий было не удивить, поэтому он, получив хорошо знакомую позицию в Английском начале, резко свернул «на обочину», отойдя слоном не в самом популярном направлении. Похоже, что китаец подобного маневра явно не ожидал. На обдумывание нескольких ходов в дебюте он потратил около 20 минут.

К 10-му ходу получилась достаточно нестандартная позиция с потерей рокировки у черных. На 14-м ходу Дин сделал рокировку, уйдя с рельсов интернет-партии Непомнящий — Хосе Габриэль Кардосо. Лижэнь изо всех сил пытался поставить перед Непомнящим хоть какую-то серьезную проблему, но все было тщетно. Ян уверенно защищается.

Вскоре черные решились на вариант с жертвой пешки, и после ее принятия китайским гроссмейстером с доски ушли ферзи и слоны. Позиция значительно упростилась. Активной и аккуратной игрой черным удалось защитить эндшпиль без пешки с ладьями и одноцветными слонами. Спустя несколько ходов шахматисты согласились на ничью.

Аккуратная защита — это что-то новое в этом чемпионском матче. Соперники стали действовать гораздо увереннее в защите.

FIDE

В удобной ситуации?

Похоже, что стартовый мандраж окончательно преодолен. На пресс-конференции оба гроссмейстера также выглядели максимально собранно. «Идея хода слона на c5 выглядит немного пугающе, но, если вы форсируете варианты, вы идете на дополнительный риск, — подвел итоги партии Ян Непомнящий. — В целом я думаю, что это была достойная игра с моей стороны. Я не нахожусь в ситуации, когда нужно обязательно побеждать. Я пытался следовать заготовкам, не уверен, удалось ли мне это, но думаю, что у меня было что-то подобное в моих файлах. Конечно, у черных была возможность продолжить игру, но позиция могла стать обоюдоострой».

«Он неплохо защищался, — отметил на пресс-конференции Дин Лижэнь. — Так что в этой игре у меня было мало вариантов. Но я продолжу их искать. Ход нашего матча показал, мы регулярно предоставляем другу другу шансы. Так что постараюсь проявить себя в оставших партиях».

«Что касается Яна, то для него сейчас очень комфортная ситуация, — отметил «СЭ» обладатель Кубка мира Сергей Карякин. — Он ведет в счете, его в принципе устроит и ничья. И я по-прежнему считаю, что в быстрых шахматах и блице у него достаточно серьезное преимущество. Конечно, он попытается закончить все в основное время, но тут нужно справиться с нервами. А мы видим, что в Астане нервная система и психология выходят на первый план».

Заключительные четыре партии готовят много сюрпризов или лимит на результативные партии закончен?