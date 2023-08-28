Международная федерация киберспорта разрешила российским командам выступать с флагом и гимном

Международная федерация киберспорта вернула российским командам возможность выступления на международных соревнованиях с флагом и гимном.

«28 августа на съезде Международной федерации киберспорта по итогам голосования делегаты отменили решение съезда, согласно которому российские спортсмены не могли выступать на международных соревнованиях под своим флагом», — рассказали ТАСС в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России.

Сегодня, 28 августа, прошел съезд IESF, на котором проголосовали за то, чтобы российские команды вновь могли выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном. За отмену решения выступили 32 делегата, 13 проголосовали против, 25 делегатов воздержались.