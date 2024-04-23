Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Допинг
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Пекин-2022

Сегодня, 09:00

«В деле Валиевой концентрация была выше». ВАДА сравнило обвинения против российской фигуристки и китайских пловцов

ВАДА пояснило разницу между допингом у китайских пловцов и Валиевой
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен
Всемирное агентство продолжает объясняться после оправдания 23 спортсменов из сборной Китая, попавшихся на триметазидине.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) попыталось снизить накал страстей вокруг истории с положительным тестом на триметазидин у 23 китайских пловцов накануне Олимпиады-2020. В США очень недовольны оправданием будущих чемпионов Игр в Токио, ведь в случае наказания представителей Китая награды в основном перейдут американцам. Однако ВАДА по традиции настаивает на своей непогрешимости и заявляет, что параллели между инцидентом в плавании и кейсом российской фигуристки Камилы Валиевой проводить нельзя. Между тем именно в сравнении двух историй с применением триметазидина и разным финалом интерес в нынешних разборках для российской публики. Почему же, по мнению борцов за чистый спорт, нарушение юной россиянки тянет на четыре года дисквалификации, а массовый залет китайцев достоин лишь порицания?

Камила Валиева, Чжан Юйфэй. «К пловцам применялись другие стандарты». Почему ВАДА на стороне Китая в допинговом скандале

Заразный ресторан

Напомню, что на прошлой неделе в западные СМИ просочилась информация о том, что в июне 2021 года 23 пловца из Китая во время сборов сдали положительные анализы на кардиологический препарат триметазидин, но были оправданы из-за низкой концентрации и других доказательств «случайного заражения». ВАДА согласилось с позицией Китайского антидопингового агентства и не стало давать делу ход, после чего попавшиеся поехали на Олимпиаду в Токио и завоевали там медали. Лишь через год Международное агентство по тестированию (ITA) начало бить тревогу, а вскоре к нему с подачи американских спецслужб подключилось антидопинговое агентство США (USADA). Именно они, по всей видимости, и организовали утечку в СМИ. Причем USADA повело себя в этой истории просто по-хамски.

Руководитель антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт назвал случившееся «подлым ударом в спину чистым спортсменам», а движение Global Athlete заявило, что ВАДА продемонстрировало двойные стандарты, жестоко наказав россиянку Камилу Валиеву и оправдав китайских чемпионов. Разгневанное такими оценками Всемирное агентство парировало, что право на непредвзятое разбирательство и оправдание по допинговым делам есть не только у американских спортсменов. И напомнило, что в 2014 году USADA оправдало десять атлетов, объяснивших положительный тест на стероид кленбутерол «заразным мясом» — эти дела ВАДА тоже не оспаривало. В общем, скандал заварился нешуточный, и всемирным борцам за чистый спорт пришлось устраивать оправдательную пресс-конференцию.

Ян&nbsp;Цзюньсюань, Тан Мухань, Чжан Юйфэй и&nbsp;Ли&nbsp;Бинцзе. Китайских пловцов могут лишить медалей Олимпиады-2020 из-за триметазидина. Это препарат, из-за которого пострадала Валиева

В пиар-кампанию вписался даже официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, заявивший, что попадание в тела пловцов запрещенных веществ не могло быть умышленным, а триметазидин содержался в еде в ресторане отеля, где спортсмены проживали во время сборов. ВАДА подтвердило, что пробы пловцов, остановившихся в других гостиницах, оказались чистыми. Источник заражения найти не удалось, однако концентрация препарата оказалась крайне низка, значительно ниже, чем у Камилы (притом что в пробах российской фигуристки запрещенка тоже не зашкаливала). Ну а главное — оперативно перепроверить пробы не представлялось возможным из-за ковида.

Китаянки Ян Цзюньсюань, Тан Мухань, Чжан Юйфэй и Ли Бинцзе на Олимпиаде в Токио.
Фото Global Look Press

Казуистические контраргументы

Напомню, что адвокаты российской фигуристки тоже выдвинули версию заражения через продукты питания (клубничный десерт, приготовленный «дедушкой» спортсменки). Однако суд не поверил в подобную вероятность. «Отличие китайского инцидента от дела Валиевой в том, что позиция адвокатов Камилы не поддерживалась научной литературой, — заявили представили ВАДА. — В ее деле не было ничего, что позволило бы исключить последствия после применения терапевтической дозы триметазидина. А в случае с китайцами у одних и тех же атлетов наблюдались как положительные, так и отрицательные образцы, которые позволили исключить возможность намеренного приема препарата».

Камила Валиева. «В этот момент я сдалась». Валиева впервые рассказала о допинге и Олимпиаде. Не россиянам, а японцам

Ну а главное, по мнению ВАДА, в том, что китайская сторона не скрывала инцидент с массовой поимкой спортсменов на запрещенке и своевременно сообщила о нем во Всемирное агентство. Что касается обвинений в том, что попавшиеся пловцы не были временно отстранены на период расследования, то и здесь у борцов за чистый спорт нашелся ответ. Оказывается, китайцы разобрались в данной истории так быстро, что в ограничительной мере просто не было необходимости. В принципе Всемирный кодекс предполагает такую возможность. Короче, судиться с китайцами было бесполезно — по мнению юристов ВАДА, шансов наказать пловцов не просматривалось. Как обычно, нет шансов и переспорить борцов за чистый спорт, у которых на каждое обвинение есть свой казуистический контраргумент.

Фото Global Look Press

Зачем такие сложности?

На Западе оправдания вадовцев тоже встретили с большим скепсисом. Ведь, что бы ни рассказывали представители агентства, факт остается фактом: в организме большой группы спортсменов накануне Олимпиады находилось запрещенное вещество, и они не понесли за это вообще никакого наказания. Попытка заново изучить действие триметазидина на организм атлетов и его влияние на результат, предпринятая ВАДА после этого инцидента в Китае, также вызывает недоумение — ведь это необходимо было сделать до внесения препарата в черный список. Ну и схема добровольных пожертвований Китая в бюджет ВАДА — тоже повод для нехороших подозрений. Выяснилось, что к основному взносу в 400 тысяч долларов КНР обычно доплачивает еще почти миллион.

К этим цифрам — огромные вопросы. Во-первых непонятно, почему крупнейшей спортивной державе мира и второй экономике планеты предлагается платить за чистый спорт в три раза меньше, чем России, и в пять раз меньше, чем США. Во-вторых, «добровольные пожертвования» — это всегда серая зона, предполагающая специальные отношения между меценатом и выгодоприобретателем. Китайцы, конечно, молодцы, что восстанавливают справедливость в размере взносов подобным образом, но вот принципы работы фонда под названием «Всемирное антидопинговое агентство» постоянно вызывают вопросы.

Камила Валиева. «Команда адвокатов подвела Валиеву». ВАДА назвало виновных в дисквалификации Камилы

В случае с китайскими пловцами приведены многочисленные аргументы, оправдывающие позицию ВАДА. Но вывод из всех этих сложных выкладок только один — запутанная система борьбы за чистый спорт позволяет творить Всемирному агентству все что угодно. Ведь в талмудах все равно отыщется какое-нибудь оправдание. Дело здесь не в триметазидине, не в Валиевой и не в китайском лоббизме, а в том, что справедливость в антидопинговых делах крайне неочевидна. И есть полное ощущение, что вопросы специально усложняются и запутываются ради того, чтобы дать вадовцам возможность поступать, исходя из собственных политических выгод. В случае с допингом в плавании резоны агентства неожиданно разошлись с требованиями западных антидопинговых радикалов. Но это навряд ли можно считать свидетельством непредвзятости ВАДА, ведь когда главный аргумент в инциденте с запрещенкой — возможность или невозможность наказать спортсмена, значит, процесс допинг-контроля окончательно превратился в самоцель.

Олимпиада
Токио-2020
Камила Валиева
ВАДА
1
Читайте также
ВАДА пояснило разницу между допингом у китайских пловцов и Валиевой
ВАДА обвинили в двойных стандартах в делах Валиевой и китайских пловцов
Предлагаемые зарплаты выросли на 13% с начала года
Разин не на расслабоне, Никитин не считает ситуацию критической, а Ярославль «уже не сможет отыграться». Что произошло после матча «Локомотив» - «Металлург»
Ветеринары в Москве спасли съевшего 20 шоколадок корги
В раду внесли законопроект о переименовании 300 топонимов из-за связи с Россией
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Руслан Исхаков дебютировал в «Айлендерс»
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Российская пятиборка Баташова рассказала, как ее выгнали из сборной за получение нейтрального статуса
Пятиборка Баташова рассказала, почему решила отбираться на Олимпиаду в нейтральном статусе
Российская пятиборка Баташова рассказала о шансах пробиться на Олимпиаду
«Люблю свою страну так же, как Овечкин, выступающий за американский клуб». Российская спортсменка — о нейтральном статусе
Железняков: «Многие российские фигуристы, как Феникс, восстали из пепла»
Российская бегунья выиграла марафон в Европе с личным рекордом. Она кардинально изменила свою жизнь
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Американец заразился допингом от грязной одежды. Новое слово в борьбе за чистый спорт