Российские скалолазы не выступят на Олимпиаде в Париже

Российские скалолазы пропустят отборочные соревнования к Олимпийским играм в Париже. Таким образом, спортсмены не выступят на Олимпиаде 2024 года.

«Единственная возможность для россиян отобраться на Олимпиаду — это организованная Международным олимпийским комитетом серия турниров в Шанхае и Будапеште. Российские спортсмены не примут в них участия, поэтому на Олимпиаде в Париже не будет российских скалолазов», — цитирует ТАСС пресс-службу Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC).

Турнир в Шанхае запланирован на середину мая, соревнования в Будапеште должны состояться во второй половине июня.

12 июня сообщалось, что исполнительный совет Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) одобрил начало процесса допуска российских и белорусских спортсменов к международным турнирам. Скалолазы из России и Белоруссии должны были получить лицензии нейтральных атлетов в качестве предварительного условия для регистрации на мероприятиях IFSC начиная с 2024 года.