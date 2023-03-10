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Егорян — о возвращении российских спортсменов: «Мы готовы! Мы тренировались, мы не теряли мотивации!»

Егорян отреагировала на решение Международной федерации фехтования о допуске россиян к соревнованиям
Артем Бухаев
Корреспондент
Яна Егорян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Двукратная олимпийская чемпионка Рио-2016 Яна Егорян в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение Международной федерации фехтования (FIE) о допуске спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям.

«Безумно рада, что смогли отстоять честь наших спортсменов! Была проделана огромная работа. Безумно благодарна всем людям, что участвовали во всех конгрессах, саммитах. Они работали над тем, чтобы мы могли выступать и показывать, какие мы сильные. Моя цель не меняется. В марте начинается отбор. Будет еще много сложностей, чтобы выезжать на соревнования. Мы готовы, мы тренировались. Мы не теряли мотивацию. Дай бог, чтобы все дальше шло в позитивном ключе. Париж? Очень сильно на это надеюсь, очень этого хочу!» — сказала Егорян «СЭ».

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Олимпиада
Яна Егорян
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