Никитина верит, что критерии МОК не расколют сборную России по фехтованию

Олимпийская чемпионка Ольга Никитина считает, что избирательное предоставление нейтрального статуса российским фехтовальщикам не способно внести раскол в национальную команду России.

«Я слежу [за темой допуска], очень скучаю по международным соревнованиям, конечно, хочется фехтовать на них. Надо, наверное, у допущенных спрашивать, но мы одна команда», — приводит ТАСС слова Никитиной.

22 мая стало известно о том, что Международная федерация фехтования (FIE) одобрила нейтральный статус только 17 спортсменам из России.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе.