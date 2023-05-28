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Фехтование

Сегодня, 19:15

Никитина верит, что критерии МОК не расколют сборную России по фехтованию

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка Ольга Никитина считает, что избирательное предоставление нейтрального статуса российским фехтовальщикам не способно внести раскол в национальную команду России.

«Я слежу [за темой допуска], очень скучаю по международным соревнованиям, конечно, хочется фехтовать на них. Надо, наверное, у допущенных спрашивать, но мы одна команда», — приводит ТАСС слова Никитиной.

22 мая стало известно о том, что Международная федерация фехтования (FIE) одобрила нейтральный статус только 17 спортсменам из России.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/sport/17864443
Ольга Никитина
МОК
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