Российскую саблистку Кобзеву исключили из списка участников чемпионата Европы после жалобы украинской стороны

Российскую саблистку Валерию Кобзеву исключили из списка участников чемпионата Европы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сайт Международной федерации фехтования (FIE).

После того, как Федерация фехтования России (ФФР) опубликовала список спортсменов, которые выступят на турнире, министерство молодежи и спорта Украины обвинило Кобзеву в нарушении правил, позволяющих российским спортсменам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе только тех российских и белорусских спортсменов, которые публично не высказывались в поддержку специальной военной операции и не связаны с вооруженными силами.

Конгресс FIE большинством голосов одобрил возвращение россиян и белорусов на международные соревнования, однако ряд ведущих спортсменов, включая Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян, не были допущены до участия в турнирах.

Чемпионат Европы пройдет в Пловдиве (Болгария) с 16 по 18 июня. Помимо Кобзевой, сборная России заявила на турнир Алену Лисину и Анну Смирнову (обе — сабля), а также Яну Бекмурзову, Артема Саркисяна и Полину Хаертдинову (все трое — шпага).