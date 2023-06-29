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Сегодня, 12:20

«Не поехала бы на турниры на тех условиях, которые предлагаются сейчас». София Позднякова — о предложениях МОК для наших атлетов

Алла Шишкина
Олимпийская чемпионка
София Позднякова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Софии Поздняковой, двукратной победительницы Игр по фехтованию. Она рассказала о своем отношении к санкциям против российских спортсменов.

— Как ты относишься к международной спортивной ситуации? Как на нее реагируют Яна Егорян, Софья Великая? Как вы между собой это обсуждаете?

— На самом деле, не часто об этом говорим. А что тут обсуждать? Можно сидеть и сокрушаться или пытаться отшутиться... Я поняла, что мнения достаточно полярны, — говорит Позднякова. — Не хочу переходить на личности, но, например, у меня четко сформировалась позиция, что не поехала бы на турниры на тех условиях, которые предлагаются сейчас. Это касается и безопасности — не знаю, что со мной там может произойти. Плюс отсутствие символики — надо выступать совсем голым, грубо говоря.

Когда выступали в Токио, все происходило совсем по-другому. Да, нас представляли как спортсменов Олимпийского комитета России, но у нас была классная экипировка, свое лого, слоган, книжки, которые все разбирали. Все знали, кто мы, откуда. А тут получается, что тебя настолько унижают этим моментом...

Сужу с той позиции, что я реализовавшийся спортсмен. Может, если не брала бы медалей, сказала бы: «Да хоть в черно-белом, красно-синем, в чем угодно, но поеду». Хочется фехтовать. Я скучаю. После Олимпиады за два года ни разу не принимала участия в международных соревнованиях. Конечно, хочется испытать эти чувства, когда собираемся, всей командой едем, заселяемся, идем ужинать вместе, отправляемся в зал. Просто сейчас понимаю, что все поменялось, и как будет дальше, сказать сложно. На самом деле, вот так: если скажут, что мы едем, — значит, поедем. Вряд ли начну напрягаться и говорить: «Знаете, как-то не идет этот цвет, и вообще, я такая не нейтральная, что без меня».

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