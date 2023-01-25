Олимпийский чемпион Сихарулидзе объяснил, почему будет смотреть чемпионаты Европы и мира без россиян

Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе объяснил, почему будет смотреть чемпионаты Европы и мира даже в отсутствие российских фигуристов.

— В Финляндии начался чемпионат Европы, в марте в Японии пройдет первенство мира. Смотреть планируете? — вопрос Сихарулидзе.

— Обязательно! Это не только интересно, но и познавательно. Надо быть в курсе — что делают конкуренты, как катаются... Ведь рано или поздно санкции отменят, и мы вернемся на международные турниры.

— Полагаете, этот день уже не за горами?

— Просто надеюсь, что в ближайшее время разум восторжествует. Да и вообще мировому фигурному катанию мы нужны даже больше, чем они нам.

— Наши девушки и пары в Финляндии и Японии бились бы за золото. А мужчины и танцоры?

— Чтобы в этих дисциплинах на чемпионате мира бороться за призовые места, надо еще подтянуть уровень катания. Парням необходимо добавить четверные прыжки, в танцах программы тоже должны быть сложнее и интереснее. А вот на Европе и те, и другие точно претендовали бы на медали.