Чемпионат России: список всех победителей и призеров в танцах на льду

Александра Степанова и Иван Букин победили на чемпионате России-2024 по фигурному катанию в Челябинске. Это третья победа танцевального дуэта на национальных чемпионатах: фигуристы также выигрывали в сезонах 2020/2021 и 2021/2022.

Рекордсменами в танцах на льду по количеству побед являются Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев: они побеждали семь раз. «СЭ» представляет всех победителей и призеров чемпионата России, который проводится с 1992 года, в танцах на льду.

Список всех победителей и призеров чемпионата России в танцах на льду