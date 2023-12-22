Чемпионат России: список всех победителей и призеров в танцах на льду

Сегодня, 14:00
Александра Степанова и Иван Букин победили на чемпионате России-2024 по фигурному катанию в Челябинске. Это третья победа танцевального дуэта на национальных чемпионатах: фигуристы также выигрывали в сезонах 2020/2021 и 2021/2022.
Рекордсменами в танцах на льду по количеству побед являются Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев: они побеждали семь раз. «СЭ» представляет всех победителей и призеров чемпионата России, который проводится с 1992 года, в танцах на льду.
Сезон: 2016/2017. Победители: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев. Серебряные призеры: Александра Степанова/Иван Букин. Бронзовые призеры: Виктория Синицина/Никита Кацалапов.