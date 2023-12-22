Фигуристка Тутберидзе Садкова призналась, что не может простить себе ошибку на вращении

Призер этапов российской серии «Гран-при» текущего сезона Дарья Садкова рассказала о своих эмоциях после проката короткой программы на чемпионате России в Челябинске.

Спортсменка грубо ошиблась при выполнении каскада и допустила помарку на комбинированном вращении.

«Не было волнения. На разминке все хорошо получилось. В прокате сама не поняла, что произошло на лутце... Очень сильно растерялась на вращении. То, что я откатала... я не могу себе это простить. Очень сильный осадок», — сказала Садкова.

Садкова набрала 64,22 балла за свой прокат и занимает промежуточное девятое место перед выходом на лед третьей разминки участниц.