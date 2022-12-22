Чемпионат России по фигурному катанию: прямая трансляция короткой программы спортивных пар

Сегодня, 15:00
В четверг, 22 декабря, в Красноярске начнется чемпионат России по фигурному катанию. В первый соревновательный день пары представят свои короткие программы. Начало — 16:00 (мск). С произвольными фигуристы выступят в субботу, 24 декабря.
Действующими чемпионами России являются Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Первая разминка
1 — Юлия Артемьева/Алексей Брюханов
2 — Анастасия Мишина/Александр Галлямов
3 — Варвара Черемных/Даниил Бутенко
4 — Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
Вторая разминка
5 — Виктория Васильева/Роман Запорожец
6 — Елизавета Осокина/Артем Грицаенко
7 — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
8 — Дарья Бояринцева/Роман Плешков
Третья разминка
9 — Ясмина Кадырова/Валерий Колесов
10 — Евгения Тарасова/Владимир Морозов
11 — Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
12 — Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков
Первый канал и сервис Okko будут транслировать чемпионат России по фигурному катанию сезона-2022/23. Часть выступлений будет показана в прямом эфире телеканала. За всеми остальными трансляциями можно следить в прямом эфире на официальном сайте Первого канала.