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Чемпионат России

Сегодня, 15:00

Чемпионат России по фигурному катанию: прямая трансляция короткой программы спортивных пар

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В четверг, 22 декабря, в Красноярске начнется чемпионат России по фигурному катанию. В первый соревновательный день пары представят свои короткие программы. Начало — 16:00 (мск). С произвольными фигуристы выступят в субботу, 24 декабря.

Действующими чемпионами России являются Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Порядок выступлений:

Первая разминка

1 — Юлия Артемьева/Алексей Брюханов
2 — Анастасия Мишина/Александр Галлямов
3 — Варвара Черемных/Даниил Бутенко
4 — Наталья Хабибуллина/Илья Княжук

Вторая разминка

5 — Виктория Васильева/Роман Запорожец
6 — Елизавета Осокина/Артем Грицаенко
7 — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
8 — Дарья Бояринцева/Роман Плешков

Третья разминка

9 — Ясмина Кадырова/Валерий Колесов
10 — Евгения Тарасова/Владимир Морозов
11 — Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
12 — Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков

Елизавета Туктамышева. Чемпионат России по фигурному катанию: основная информация

Первый канал и сервис Okko будут транслировать чемпионат России по фигурному катанию сезона-2022/23. Часть выступлений будет показана в прямом эфире телеканала. За всеми остальными трансляциями можно следить в прямом эфире на официальном сайте Первого канала.

Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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