Инна Гончаренко: «Девчонки рвутся в элиту фигурного катания. А Туктамышева там, она получает уже удовольствие»

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко подвела итоги чемпионата России в женском одиночном катании.

«В целом произвольная программа получилась очень нервной, фактически никто не прокатал безошибочно. В последней разминке все девочки выступали с ультра-си — это говорит о высочайшем, даже запредельном уровне. Был просто огромный накал страстей и конкуренция, очень много претенденток на призовые места.

Камила допустила небольшую ошибку, наверное, это и сыграло роль в итоговом результате. Но это было двоеборье — Акатьева чисто проехала короткую, у нее был запас по баллам. Поэтому здесь сыграла спортивная составляющая. Теперь у нас новая чемпионка России! Все, кто в призах — и Камила, и Лиза Туктамышева, Соня Муравьева, занявшая четвертое место, — они прекрасные. До слез!

Но отмечу Лизу. Обе ее программы в этом году — это глубокие программы. Она психологически катается по-другому, она катается, как опытный спортсмен, рассудительно, со вкусом, со знанием дела. У нее в программах минимум нервозности, максимум стиля и образа. Она молодец, респект ей.

Откуда у нее столько сил? Это мастерство. Девчонки рвутся, как Соня Акатьева, Аделия Петросян, Соня Муравьева, в элиту фигурного катания, в высший класс. А Лиза там, она получает уже удовольствие. Это ее отличает от других девочек. Где-то в этом состоянии к ней приближается Камила Валиева", — сказала Гончаренко Metaratings.ru.

Софья Акатьева завоевала золото чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске. По сумме короткой и произвольной программ она набрала 249,74 (85,59+164,15) балла.

Второе место заняла шедшая четвертой после короткой программы Камила Валиева (247,32; 76,61+170,71). Третьей стала Елизавета Туктамышева (241,72; 82,98+158,74).