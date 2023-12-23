Фигуристка Тутберидзе отказалась общаться с журналистами. Она занимает последнее место на чемпионате России

Фигуристка Майя Хромых отказалась от общения с представителями СМИ после исполнения произвольной программы на чемпионате России в Челябинске.

Спортсменка вышла в микст-зону, однако не выразила желание отвечать на вопросы журналистов.

«В следующий раз. До лучших времен», — передала слова Хромых пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина.

Хромых неудачно исполнила произвольную, допустив в прокате несколько падений. На текущий момент перед выходом на лед последней сильнейшей группы участниц Майя занимает последнее место (164,30 балла).