Радионова рассказала, что удивлена продолжением карьеры Трусовой

Российская фигуристка, призерка чемпионата мира Елена Радионова в эфире YouTube-канала «Кваксель» рассказала о шансах Александры Трусовой завоевать медаль на чемпионате России.

— В твоем прогнозе Трусова вне твоей тройки. Почему?

— А я про нее немного забыла, когда перечисляла. Саша тоже может борьбу навязать! Но смотрю по прокатам на этапах — пока ей тяжело. С другой стороны, прошло достаточно времени после этапов, чтобы набрать форму. Если она восстановила четверные, то заявка от нее будет серьезная.

— Может, это не очень корректно, но в чем в принципе стимул Саше убиваться ради побед? Респект ей, но следующая Олимпиада через три года, и непонятно, будет ли.

— Если честно, я очень удивляюсь Саше и Камиле, которые продолжают кататься. Как правило, после Олимпиады берут сезон перерыва. Но девчонки, в частности Саша, нашли в себе силы снова начать четырехлетний цикл. Откуда девчонки берут силы, я не знаю. Низкий поклон им. У меня так не получилось.

После олимпийского сезона все немного расслабились, да, но нужно было нормально отдохнуть: психологически, физически. Саша продолжает кататься, видно, она хочет побеждать, соскучилась по этому. Когда Саша выступает, это всегда добавляет популярности соревнованиям.