Александра Трусова подала заявление в федерацию на переход в группу Соколовской

Серебряный призер Олимпийских игр-2022 Александра Трусова подала заявление в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) на переход в группу тренера Светланы Соколовской, сообщает ТАСС.

В сезоне-2020/21 Трусова занималась в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, после чего вернулась к Этери Тутберидзе.

18-летняя фигуристка является бронзовой медалисткой чемпионната мира 2021 года, также имеет две бронзовые награды чемпионатов Европы. В активе Трусовой также серебро Олимпиады 2022 года.