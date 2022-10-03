Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:38

Александра Трусова подала заявление в федерацию на переход в группу Соколовской

Иван Шитик
Корреспондент
Александра Трусова.
Фото Reuters

Серебряный призер Олимпийских игр-2022 Александра Трусова подала заявление в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) на переход в группу тренера Светланы Соколовской, сообщает ТАСС.

В сезоне-2020/21 Трусова занималась в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, после чего вернулась к Этери Тутберидзе.

18-летняя фигуристка является бронзовой медалисткой чемпионната мира 2021 года, также имеет две бронзовые награды чемпионатов Европы. В активе Трусовой также серебро Олимпиады 2022 года.

Марк Кондратюк и&nbsp;Александра Трусова. Трусова ушла от Тутберидзе из-за любви к олимпийскому чемпиону? Ради кого она так поступила
Александра Трусова
4
0
Читайте также
Мужчин-синхронистов приравняли к женщинам. Но не это главное
Автор золотой шайбы Олимпиады сбежал в Канаду. Это не помешало ему стать национальным героем
Песков прокомментировал резкую критику Кадыровым военного руководства
Солдаты ВСУ попали в «огневой мешок» при попытке проникнуть в ЛНР
Минобороны заявило о вклинившихся в позиции российских военных танках ВСУ у Золотой Балки
Почему Новороссия всегда была русской: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Трусова опять уходит от Тутберидзе: что происходит?
Рудковская была уверена, что фигуристка Трусова уйдет от Тутберидзе сразу после Олимпиады
Бетина Попова заявила, что Трусова может не менять программы после перехода к Соколовской
Жулин: «Мне абсолютно все равно, куда перешла Трусова»
Трусова почти в ЦСКА. Фигуристка уходит от Тутберидзе после олимпийского сезона?
Авербух — о новости про Трусову: «Соколовская действительно серьезный и большой тренер. Пожелаю им удачи в работе»
Косторная назвала не совсем понятным решение фигуристки Трусовой уйти из группы Тутберидзе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Никита Кацалапов и Виктория Синицина примут участие в новом сезоне «Ледникового периода»

Рудковская о словах Тарасовой: «Татьяна Анатольевна не оценила шутку. Она боец старой школы»