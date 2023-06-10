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Фигурное катание

Сегодня, 20:20

Бутырская: «Пока в ISU не начнут прислушиваться к себе — ничего не поменяется»

Алина Савинова
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Трехкратная чемпионка Европы Мария Бутырская отреагировала на заявление Международного союза конькобежцев (ISU) о снижении доходов на фоне отстранения российских фигуристов от международных турниров.

«Это было ожидаемо. Возьмем женское одиночное катание. То, что делают наши девочки, — на такое не способен никто в мире. Только они собирали огромные кассы, привлекали огромное внимание. Люди не просто так ходят на соревнования. Они выбирают турниры, на которых могут увидеть своих кумиров, чтобы любоваться ими и думать, как вообще такое можно исполнить. Сокращение доходов ISU не повлияет на возвращение россиян на международную арену. Пока в ISU не перестанут слушать распоряжения сверху и не начнут прислушиваться к себе — ничего не поменяется. Нужно, в конце концов, понять, что мы, спортсмены, вне политики. Нельзя же настолько отрываться от реальности! Я надеюсь, на то, что разум возобладает. В фигурном катании, в художественной гимнастике мы лучше всех, все это понимают», — цитирует Бутырскую Metaratings.ru.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских спортсменов от соревнований под эгидой организации до дальнейшего уведомления. 8 июня сообщалось, что в ISU собираются отложить вопрос допуска российских фигуристов к взрослым турнирам до октября.

Источник: https://metaratings.ru/news/butyrskaya-poka-v-isu-ne-perestanut-slushat-rasporyazheniya-sverkhu-nichego-ne-pomenyaetsya-257780/
Фигурное катание
Мария Бутырская
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