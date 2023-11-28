Траньков: «Если сравнивать наших спортсменов до отстранения и после, то уровень подтянулся»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков заявил, что без международных турниров российским фигуристам сложно расти и развиваться.

«Безусловно, без международных стартов сложно расти и развиваться. Если брать парное катание или женское одиночное и те результаты, которые сейчас показывают на международной арене, наши спортсмены, конечно, на голову сильнее. Если брать мужчин и танцы, то там посильнее», — приводит слова Транькова «РБК Спорт».

Также российский тренер заявил, что если сравнивать российских спортсменов до отстранения и после, то их уровень подтянулся. Он отметил, что в танцах и в мужском катании проходит смена поколений, а пары и женщины остались на самом высоком уровне в мире.

В сезоне-2023/24 состоялось шесть этапов «Гран-при России», которые прошли в Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве. Финал Гран-при пройдет весной 2024 года.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от соревнований 1 марта 2022 года. В июне 2023 года ISU продлил отстранение россиян и белорусов.