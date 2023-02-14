Кацалапов: «Всей планете не хватает российского спорта»

Олимпийский чемпион Никита Кацалапов прокомментировал возможный допуск россиян на международные соревнования в нейтральном статусе.

«Мы сильно устали от нейтрального статуса, все спортсмены, от того, что мы представляем нашу страну без флага. Мы спортсмены с большой силой духа, воли, мы можем рассказывать, что все у нас внутри, так и есть всегда, мы всегда выступаем за нашу страну, но уже надо нас пустить. Освободить спорт от этого в конце концов. Нам есть, что показать, я считаю, что всей планете не хватает российского спорта», — сказал Кацалапов.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов к соревнованиям в нейтральном статусе.