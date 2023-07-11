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Допинг

Сегодня, 22:16

Сотникова: «У международной системы допинг-контроля нет ко мне вопросов»

Аделина Сотникова.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
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Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова в соцсетях опубликовала обращение к болельщикам и СМИ. Бывшая фигуристка подробно объяснила слова о допинговом деле в ее отношении. В одном из интервью Сотникова призналась, что находилась под подозрением, но ее дело закрыто после того, как проба Б оказалась отрицательной.

Аделина Сотникова. Корейцы требуют отнять у Сотниковой золото Сочи-2014. Реально ли это?

Приводим текст обращения полностью:

Уважаемые болельщики, представители СМИ!

Всю последнюю неделю мне, моей команде, людям из моего окружения поступает огромное количество звонков и сообщений с целью получения комментариев о внезапно раздутой ситуации в СМИ.

И, конечно, все ждут от меня официальных комментариев.

Я понимаю, что подобный инфоповод всегда будет цитироваться и набирать большое количество просмотров.

Но СМИ уже приписали мне, что я призналась в употреблении запрещенных препаратов. Ребята, ну вы что, нельзя же так.

Начнем с цитаты.

«Даже вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд. Но потом меня оправдали...»

Фраза «у тебя нашли допинг». После этой фразы есть множество действительных вариантов. От подтвержденной грязной пробы, до ошибки забора и испорченной пробирки, нарушения допинг-офицером протокола забора, транспортировки и хранения проб.

Когда у спортсмена проблемы с пробой и ему об этом сообщают, то в голове мечется одна мысль (особенно у того, кто не принимал запрещенные препараты) — откуда, какой допинг нашли? И паника — «ааа у меня допинг!!!»

Этот блок остается надолго. И когда мы об этом рассказываем, причем вскользь, то так и говорим — «мне сказали, что у меня нашли допинг». Да, сказали.

Но оказалось проблема с пробиркой, царапины.

Искаженная в любом виде информация дает повод иностранным СМИ обсуждать российских спортсменов.

Зачем вы это перевернули и сами раздуваете?

Ни тогда, ни сейчас у международной системы допинг-контроля не было ко мне вопросов. Так что сенсация не состоялась, извините.

И напоследок: никто не отнимет у меня главное! Сочи-2014, минуты на пьедестале, гимн России, глаза болельщиков и невероятное чувство — чувство, что я достойно выступила за свою страну!

Аделина Сотникова
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