В «Самбо-70» заявили, что не почувствуют уход Трусовой из группы Тутберидзе

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с «СЭ» объяснил причины перехода Александры Трусовой от Этери Тутберидзе в группу к Светлане Соколовской.

«Считаю, что это обычное, нормальное явление в любом виде спорта. Мы здесь акцентируем внимание просто потому, что фигурное катание — очень популярный вид спорта. Спортсмены уходят, приходят, пробуют себя. Это нормальное явление. Если у Тутберидзе была бы одна Трусова — это одно дело. Но я не понимаю, почему из этого сделали сенсацию. Не первый переход? Для меня в этом нет ничего странного. Уходят — приходят. Огромное количество судеб ломается. Через 10 лет спортсмен начинает кусать локти. Начинает вспоминать, зачем он ушел. Мы даже не почувствуем это на фоне Тутберидзе. У нее большая скамейка талантливых спортсменов и спортсменок. Будем следить за Трусовой. Но мне кажется, через месяц все забудут про эту историю», — сказал Лайшев «СЭ».

В сезоне-2020/21 Трусова занималась в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, после чего вернулась к Этери Тутберидзе.

18-летняя фигуристка является бронзовой медалисткой чемпионата мира 2021 года, также имеет две бронзовые награды чемпионатов Европы. В активе Трусовой также серебро Олимпиады 2022 года.