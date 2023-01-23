«Шоу круче, чем в Японии». Как Трусову гоняли по арене и как шутила Москвина: закулисье Кубка Первого канала

Как проходил самый богатый турнир второй части российского сезона.

На Кубке Первого канала разыгрывалось 20 миллионов рублей и красивый кубок — и победа команды Алины Загитовой вызвала много споров. Тем не менее кряхтеть про то, что турнир не получился, тоже глупо — редко когда практически все лучшие фигуристы страны собираются в одном месте, причем некоторые в роли капитанов, некоторые — журналистов, а другие ведут турнир. «СЭ» тезисно разбирает, что было хорошего и не совсем на прошедшем турнире.

Плюсы

1. Ровный призовой фонд

Несмотря на все споры о накале этого Кубка, выборе составов, надо сказать спасибо Первому каналу — это благодаря ему в Москве собрались лучшие фигуристы России и разыграли солиднейший, как английский джентльмен, призовой фонд. Причем 20 миллионов рублей были поделены почти поровну: 11 — выигравшей команде и 9 — проигравшей. Все в духе дружеского шоу — чтобы никто не обиделся.

2. Посещаемость

На фоне страстей вокруг Загитовой и Валиевой мы упустили картинку с практически заполненными трибунами «ЦСКА Арены». При официальной вместимости 12 100 зрителей навскидку было занято процентов на 80-85 мест, что делает реалистичной цифру в 10 тысяч человек на произвольной программе (в субботу народу было поменьше). Так на фигурное катание в нынешнем изоляционном сезоне еще не ходили.

3. Картинка

Снова здорово был организован телепоказ. Переключение между студиями, оперативное выведение в эфир тренеров и фигуристов и далеко не беззубые вопросы — один спор Валиевой и Загитовой вокруг снятия баллов Яметовой чего стоит. Для каждого фигуриста сняли специальную видеопрезентацию, был поставлен красивый совместный номер. В смысле картинки Первый канал на турнире своего имени отработал на все сто. Хотя в первый день случился забавный казус — охранники не хотели пускать работать сотрудников Первого канала на своем же турнире — вроде как не было фотографий на аккредитации. Но ситуацию удалось разрулить.

4. Шоу

Фраза, которую мы вынесли в заголовок, принадлежит японскому коллеге, который по окончании турнира допытывался у Алины Загитовой о собаке Масару. Тащил конферанс своими танцами с Валиевой и Туктамышевой и приводом Татьяны Волосожар шоумен Максим Траньков — он, как уже как-то сказал в интервью «СЭ», MVP турнира, и это абсолютно объективно. Даже немного удивляет, что он еще не ведет корпоративы или концерты (а может, ведет, но мы об этом не знаем?).

Увидев многочисленные прожекторы, микрофоны и российских журналистов, японский коллега и бросил в сердцах: «Шоу круче, чем в Японии».

5. Смешные ситуации

Много было и забавных цитат, и так называемых мемов. Тамара Москвина вынесла в этой номинации всех в одну калитку — сказав, что «красный любят дураки, и я в их числе», а затем поддержав зеленое движение, сказав, что ест «рыбу и мясо». Более того — когда во время комментария Татьяна Тарасова назвала Тамару Москвину рыбой, та ответила: «Я хорошо плаваю в сложных жизненных ситуациях. Может, вы и правы». Ну гениально же! И Тарасова посмеялась. Так и делается красивое шоу без скандалов.

Минусы

1. Вопросы к составам

Результаты Кубка лишь подтвердили опасения многих болельщиков — «Красная машина» выглядела мощнее заведомо. Хотя статистика показывает, что явного преимущества у загитовцев как раз не было — речь шла скорее о провалах отдельных фигуристов, которые не смогли выдать максимум на конкретном турнире. Но 69 баллов разницы все равно очень много. «Красная машина» выигрывает третий год подряд, и довольно символично при полной тишине по микст-зоне идет говорящий по телефону Роман Ротенберг, вдохновитель перезагрузки этого бренда. Сколько еще побед нужно будет машине и Алине?

2. Выбор капитанов

Гораздо больше дискуссий вызывает выбор капитанов и то, как это происходило. За пару дней до турнира объявляется, что к девушкам добавляется девятая участница — Софья Самоделкина. Все это походит на некий форс-мажор. Выглядит правдоподобной версия, что капитаном, помимо Загитовой, должен был стать другой человек. Первый претендент, конечно, Медведева. Может, она увидела составы и отказалась, а может, не договорились по суммам, а может, все это лишь версия, не лишенная стройности, но ничем не подтвержденная. Но в концовке турнира Женя не удержалась и потроллила давнюю оппонентку.

3. Трусову гоняли по арене

Самая странная и загадочная история воскресенья — митинг-встреча с участием Александры Трусовой, который стали разгонять. Конечно, не в прямом смысле — но дело было так: первоначально серебряная призерка Олимпиады хотела провести автограф-сессию у магазина со своей атрибутикой, но туда ее не пропустили — внимание! — стюарды. Тогда Трусова объявляет сбор прямо в коридоре — у сектора 204. Стюардам приходится обеспечивать безопасность. Но и эта очередь не достояла — через минут 20-30 оставшихся настоятельно попросили разойтись.

Интереснее всего, кто сказал «не положено». Первый канал Трусову как раз показывал. Конечно, Александра тоже хороша — знала, на что шла, когда объявляла встречу во время ключевых прокатов женщин. Но чтобы избежать эффекта Стрейзанд, стоило позволить ей раздать селфи и уйти по своим делам. А так статус несправедливо обиженной будет только крепнуть.

4. Травма Зининой

Самый неприятный момент турнира на льду. Такое случается — бывало и с Синициной и Кацалаповым, и с Дарьей Усачевой. Но сам момент был очень драматичным, тем более что первые 30 секунд фигуристке никто не помогал, думая, что она встанет. Очень точно выразился Дмитрий Алиев: «Не встать во время проката — это самое плохое. В такой ситуации она как бы становится слабой, все на нее смотрят... Мы хотим ее поддержать и сказать, что любим её».

Турнир еще и омрачился эвакуацией одной из сотрудниц арены, которой стало плохо в начале второго дня соревнований. Но коллеги заверили корреспондента «СЭ», что жизни ничего не угрожало.

5. Кризис жанра

Пожалуй, ключевой вопрос: что делать с турниром дальше? К третьему году все болельщики поняли, что выиграть у «Красной машины» невозможно. Даже если это заблуждение, именно на это намекают многочисленные разговоры с болельщиками. А интрига — главное, что продает спорт как индустрия эмоций. Нужен либо ребрендинг команд, либо совсем другой формат соревнований — во-первых, принципиальные соперничества между капитанами вроде Плющенко vs Тутберидзе или Бойкова/Козловский vs Мишина/Галлямов. Во-вторых, новые конкурсы. Тамады у турнира интересные — Траньков, Ягудин, Хрусталев в целом ведут его более чем достойно. Но нужен сам по себе продукт. Первый канал в любом случае сделал многое для фигурного катания в России, но и планку задрал сам так высоко, что теперь хочется большего.

Может быть, стоит взять пример с Матчей всех звезд, которые есть в хоккее и баскетболе, и добавить конкурсы, не относящиеся к спорту напрямую. Эстафета, самое быстрое вращение, самый необычный элемент — и тому подобное. Что-то похожее делали ребята из «Москвича» на YouTube-канале Skating Skills.

Но то, что турниру нужен свежий воздух, в этот раз на трибунах чувствовалось явственнее, чем когда-либо.