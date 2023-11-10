Вердикт CAS по Валиевой точно кого-то не устроит. Россия и США должны провести реванш за медаль

Безумная, но такая коммерчески выгодная идея.

У Камилы Валиевой напряженный график: 9-10 ноября — слушания в Спортивном арбитражном суде Лозанны, 11-12 ноября — этап «Гран-при России» в Казани. И это не считая съемок в различных рекламных роликах и предстоящих шоу. Если в 2002-м в фигурном катании так и не пришли к ответу, кому должна достаться золотая медаль Олимпиады, и вручили два комплекта россиянам и канадцам, почему бы и дело Валиевой не решить каким-нибудь нестандартным способом?

Валиева и пустота

Данных о ходе слушаний в Лозанне пока крайне мало, и они держатся в строжайшем секрете. Известно только, что в конце сентября заседания были отложены из-за некой новой документации: «После представления сторонами доказательств комиссия распорядилась представить дополнительную документацию, а также дать сторонам возможность рассмотреть ее», — говорилось тогда в пресс-релизе CAS.

10 ноября суд объявил, что слушания завершены, и вердикт озвучат до конца января 2024 года. Но вокруг дела Валиевой все равно пустота, такая же, как и в футлярах, розданных российским фигуристам после командного турнира на Олимпиаде. Их показывали американцы, но у россиян точно такие же, с поздравлениями Баха, сувениром и пустой выемкой для медали.

Вокруг дела тоже больше кривотолков, чем конкретной информации. Суд проходил в закрытом режиме, так что логичен вакуум информации, но разбирательство тянется уже почти два года. Это важно и для самой Валиевой, если она захочет продолжить карьеру. Ведь в случае дисквалификации отбывать ее придется с момента вынесения решения, а не с декабря 2021 года.

Фото Global Look Press

Недовольны и американцы, которым надоело ждать. Слитая история с дедушкой и стаканом тоже не добавляла процессу серьезности. Защищенное лицо — но препарат из запрещенного списка был! Но бесполезный в фигурном катании, да и доза ничтожно мала. Почему же РУСАДА тогда сняло отстранение за день? Аргументы наслаиваются друг на друга, образуя пирог, в котором справедливого решения будто уже нет — оно размазалось между бисквитом и кремом.

Наконец, совсем спутала карты своим странным интервью Этери Тутберидзе, которая ненавязчиво, но вряд ли случайно обвинила Камилу в халатности: «Когда ее там допрашивали, я говорила: «Быстро рассказывай мне, что у тебя было в день короткой программы, давай». Она, значит, рассказала, что какой-то волонтер угостил ее мороженым, какая-то массажистка... Чикмарева ее угостила чаем. Кто-то чем-то еще и еще. Я: «Серьезно? И там ты это мороженое съела и чай попила? И вот это все происходило? Камила?» Она: «Ну, я не знаю, как-то там...» Похоже на какую-то собственную игру.

Виктор Пелевин, автор книги «Чапаев и пустота», недавно выпустил новую «Путешествие в Элевсин», в которой есть симуляция прошлого — Древнего Рима. В эпоху сошедшего с ума мира спортивным чиновникам стоит зарядиться пелевинским постмодерном и запустить симуляцию пекинской Олимпиады.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как можно решить вопрос?

Скорее всего, одну из сторон вердикт CAS точно не устроит, а то и обе — хотя раньше он умудрялся выкручиваться из самых сложных ситуаций вроде двух медалей в парах на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Но медали командника разделить, как в 2002-м, невозможно. ISU, если бы избавился от дедовского мышления и занялся бизнес-историей, стоило бы объявить о «переигровке командника». Например, о матчевой встрече Россия — США в тех же составах (ну или новых). Кстати, в легкой атлетике матчевые встречи Россия (СССР) — Великобритания — США проводились регулярно. В том числе во времена холодной войны.

Понятно, что история абсолютно невероятная, но под нее бы точно собрались спонсоры, а журналистка Кристин Бреннан наточила бы свое острое перо. Если американцы не хотят приезжать в Россию — давайте определим нейтральную территорию. Пекин подходит. Допинг-тесты в запретном городе под присмотром доктора Малышевой, которая уехала как раз из России в США. С международными соревнованиями у россиян сейчас туго, но так ли нужны флаги? Можно назвать команды «медведи» и «орланы». Пресс-конференции по всему миру, как у Макгрегора и Мэйвезера. Выход под музыку со снятием капюшонов (прости, Камила).

Нытье американцев про русских прекратить — иначе золото без разговоров отдается России, вернее, олимпийским атлетам из этой страны. Это ли не те олимпийские принципы де Кубертена и Древней Греции, к возвращению которых мы взываем со всех трибун? В конце концов распределение медалей в зале суда и на заседаниях дисциплинарных комиссий уже основательно надоело. И если сборная США действительно считает себя достойной олимпийского золота, пусть докажет не выступлениями адвокатов на закрытых слушаниях, а реальными выступлениями. В конце концов, в Средневековье же решали споры судебными поединками. Кто победил — тот и прав. А чем мы хуже?