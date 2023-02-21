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ВАДА подало апелляцию по «делу Валиевой». Когда ждать суда?

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Всемирное антидопинговое агентство не согласно с выводами российских коллег об отсутствии вины и халатности фигуристки в деле о положительной пробе на триметазидин.

Главный страж «чистого спорта» во всем мире — ВАДА — официально объявило о подаче апелляции в Спортивный арбитражный суд по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. В информационном сообщении на сайте организации говорится, что агентство получило от нашей страны полную мотивировочную часть решения о признании отсутствия вины и халатности юной спортсменки в деле о положительной пробе на триметазидин. Дисциплинарный комитет РУСАДА ограничился отменой результата Валиевой в день сдачи теста 25 декабря 2021 года, что должно привести к лишению Камилы золота национального чемпионата. Однако ВАДА намерено добиваться максимально возможной санкции — четырехлетней дисквалификации, а с ней и отмены победы сборной России в командном турнире Олимпиады-2022.

Камила Валиева. ВАДА рассекретило российский вердикт по делу Валиевой и «обеспокоено оправданием фигуристки»

Процесс затянется на год-полтора

Сомнений, что ВАДА поступит именно так, не было с 13 января, когда агентство рассекретило решение российского дисциплинарного комитета по громкому делу. Изначально вердикт решили сделать конфиденциальным, поскольку речь шла об интересах несовершеннолетней спортсменки. Однако в Монреале не стали заморачиваться по поводу исполнения своего же Кодекса и объявили, что общественная значимость важнее чувств ребенка. Вопрос действительно затрагивает интересы не только Камилы, поскольку теоретически может обернуться пересмотром итогов пекинского командника. На кону судьба олимпийского золота, а второе место тогда заняла сборная США. Естественно, ВАДА в такой ситуации важно показать всем, как агентство храбро «сражается за справедливость».

Еще пять недель назад всемирные борцы за чистый спорт сообщили, что «обеспокоены выводами, сделанными в России». А теперь воплотили это беспокойство в апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Собственно, после этого позиция ВАДА уже мало интересна, а ключевым становится мнение арбитража. Согласно существующему порядку, суд должен определить трех арбитров (одного выбирает российская сторона, второго — вадовцы, а третьего назначает руководство CAS). После этого изучаются материалы дела, проводятся слушания... Не пройдет и года-полутора, как мы узнаем решение юристов из Лозанны. По идее оно обязательно для исполнения всеми спортивными инстанциями, хотя бывали случаи оспаривания вердикта арбитража в федеральном трибунале Швейцарии.

Камила Валиева. ВАДА требует аннулировать результаты Валиевой в Пекине-2022. Это максимально жестокое наказание

Пока идут все эти разбирательства, Валиева вправе спокойно продолжать карьеру. Правда, у нее теоретически есть возможность самой оспорить решение дисциплинарного комитета РУСАДА и побороться за сохранение титула чемпионки страны 2022 года. Но, так как Камила убрала данную награду из своего профиля в социальных сетях, видимо, она согласилась с наказанием. А вот на уровне CAS точно придется сражаться, потому что в случае полной победы ВАДА еще пятеро российских участников командного турнира помимо Валиевой потеряют золото Пекина-2022 и должны будут передать свои награды американцам. Медали эти, правда, виртуальные, поскольку официального награждения по инициативе МОК до сих пор не произошло.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Камила Валиева.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Довольных не будет

О перспективах дела говорить сложно, ведь оно с самого начало получалось крайне неоднозначным. Помимо статуса «защищенного лица» в пользу Камилы также говорит чрезмерное долгое тестирование ее пробы в Стокгольмской лаборатории. Именно из-за этого Валиева начала Олимпиаду, не зная о допинговых проблемах. Кроме того, триметазидин бесполезен для улучшения результатов в фигурном катании. Мы знаем множество историй западных атлетов, которым снижали наказание на таком основании. А когда удавалось доказать «непредумышленный характер приема препарата» — оправдание вообще становилось полным. Увы, тот факт, что Камила — россиянка, в данный момент прилично усложняет рассмотрение в политическом плане. На судей однозначно окажут давление западные СМИ.

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В стандартных ситуациях CAS редко категорично принимает одну из сторон спора. Как правило, арбитры лавируют и пытаются найти компромисс. И на этот раз наверняка будут частично приятны и аргументы ВАДА, и резоны РУСАДА. Другой вопрос, к каким решениям это приведет. Ведь если в споре о титулах самой Валиевой в основном звучат аргументы о «чистоте спорта», причем громче всех об этом обычно кричат те, у кого самого репутация далека от идеала. А вот в случае с медалями пекинского командного турнира просто не существует вердикта, которым останутся довольны все. В случае сохранения наград у россиян истерика со стороны американцев и обвинения суда в предвзятости гарантированы. Мы это уже слышали в тот день, когда суд, вопреки желанию наших оппонентов, допустил Камилу к выступлению в личных соревнованиях Игр-2022.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Камила Валиева.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Не аннулировать результат на ЧР невозможно

Для тех, кто уже забыл или запутался, напомню, что дело Валиевой тянется больше года — с февраля 2022-го. Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что российская спортсменка сдала положительную пробу на запрещенный препарат триметазидин. Анализ сдан 25 декабря 2021-го, а извещение о неблагоприятном результате пришло Камиле только 9 февраля. К тому времени Валиева уже успела выиграть чемпионат Европы и командный турнир Олимпиады в составе нашей сборной. После допуска на личный турнир через CAS 15-летняя фигуристка стала в Пекине первой в короткой программе, но, не выдержав давления, неудачно выступила в произвольной, заняв итоговое четвертое место.

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После Игр-2022 Камила до сентября принимала участие только в шоу, но затем продолжила карьеру и на официальных стартах, став лучшей на двух этапах «Гран-при России» и заняв второе место на чемпионате страны в Красноярске. Тем временем РУСАДА занималось расследованием ее антидопингового дела. К сентябрю прошлого года сбор всей информации завершился, но принятие решения затянулось. В начале ноября ВАДА объявило, что забирает дело у российской стороны, однако в Москве успели вынести вердикт, фактически оправдав фигуристку. А санкция с аннулированием результата в день сдачи положительной пробы, согласно существующим нормам, просто неизбежна.

Фигурное катание
Камила Валиева
ВАДА
РУСАДА
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