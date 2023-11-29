Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 21:30

«Бенфика» — «Интер»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Видеотрансляция матча Лиги чемпионов «Бенфика» — «Интер» начнется в 22:45
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Бенфика» — «Интер».
Фото AFP
Telegram Дзен

«Бенфика» примет «Интер» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов в среду, 29 ноября. Игра пройдет на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне. Начало — 23:00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры можно с помощью раздела «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляция матча «Бенфика» — «Интер» пройдет на телеканале «Матч! Футбол 1» и на сайте matchtv.ru. Начало эфира — 22:45 (мск). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня Лиги чемпионов.

Также телеканал «Матч Премьер» проведет онлайн-перекличку с хайлайтами самых интересных моментов вечера среды в Лиге чемпионов, которая стартует в 22:45.

Лига чемпионов. Группа D
29 нояб, 23:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
Интер

«Реал Сосьедад» и «Интер» досрочно вышли в плей-офф в 4-м туре. «Зальцбург» гарантирует себе третье место в группе D и участие в плей-офф Лиги Европы, если добьется лучшего результата (наберет больше очков), чем «Бенфика».

«Бенфика» досрочно станет четвертой, если добьется худшего результата (наберет меньше очков), чем «Зальцбург».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Интер (Интернационале)
0
Читайте также
Фонд гимнастической этики оставил в силе двухлетнее отстранение Ирины Винер
ФФККР: Морозов и Еременко намерены продолжить сотрудничество с Анжеликой Крыловой
Певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ
РИА Новости: снайпер ВС РФ ликвидировал солдата ВСУ после четырех дней выжидания
Повышение зарплаты с 1 января 2024-го: кому и на сколько увеличат
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Реал» — «Наполи», «ПСЖ» — «Ньюкасл» и другие матчи 5-го тура
Болельщики «Галатасарая» на матче с «Манчестер Юнайтед»: «Добро пожаловать в ад»
«Арсенал» — «Ланс»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов
Лига чемпионов, расписание матчей 29 ноября: «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед», «Реал» — «Наполи»
«Севилья» — ПСВ: прямая трансляция матча Лиги чемпионов
«Галатасарай» — «МЮ»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов
У Холанна 40 голов в 35 матчах Лиги чемпионов. За счет чего он забивает настолько много?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Болельщики «Галатасарая» на матче с «Манчестер Юнайтед»: «Добро пожаловать в ад»