«Бенфика» примет «Интер» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов в среду, 29 ноября. Игра пройдет на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне. Начало — 23:00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры можно с помощью раздела «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляция матча «Бенфика» — «Интер» пройдет на телеканале «Матч! Футбол 1» и на сайте matchtv.ru. Начало эфира — 22:45 (мск). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня Лиги чемпионов.

Также телеканал «Матч Премьер» проведет онлайн-перекличку с хайлайтами самых интересных моментов вечера среды в Лиге чемпионов, которая стартует в 22:45.

«Реал Сосьедад» и «Интер» досрочно вышли в плей-офф в 4-м туре. «Зальцбург» гарантирует себе третье место в группе D и участие в плей-офф Лиги Европы, если добьется лучшего результата (наберет больше очков), чем «Бенфика».

«Бенфика» досрочно станет четвертой, если добьется худшего результата (наберет меньше очков), чем «Зальцбург».