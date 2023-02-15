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Сегодня, 21:00

«Боруссия» — «Челси»: прямая трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Прямая трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Челси» начнется в 22.45
Иван Торопцев
Корреспондент
Марко Ройс (слева) и Джуд Беллингем.
Фото Reuters
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В среду, 15 февраля в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» «Боруссия Д» примет «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Боруссия Д» — «Челси».

Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на канале matchtv.ru, она начнется в 22.45 мск.

Команды впервые встретятся между собой в еврокубках.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Боруссия Д» состоится 7 марта на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 февр, 23:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
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