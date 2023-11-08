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Лига чемпионов

Сегодня, 14:35

Фанаты из Германии устроили беспорядки в Неаполе перед матчем «Наполи» — «Унион»

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Более 200 фанатов берлинского «Униона» устроили беспорядки перед матчем против «Наполи» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Corriere dello Sport.

Во вторник, 7 ноября, на нескольких улицах в центре города были совершены акты вандализма и насилия со стороны болельщиков «Униона». Они несколько раз вступали в конфликт с полицией, взрывали петарды и бросали дымовые шашки. Полиция применила дубинки и слезоточивый газ. В результате инцидента повреждения получили витрины и автомобили на ряде улиц, несколько фанатов были задержаны.

Встреча в Неаполе состоится сегодня в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Группа C
08 нояб, 20:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
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ФК Унион Берлин
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