Фанаты из Германии устроили беспорядки в Неаполе перед матчем «Наполи» — «Унион»

Более 200 фанатов берлинского «Униона» устроили беспорядки перед матчем против «Наполи» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Corriere dello Sport.

Во вторник, 7 ноября, на нескольких улицах в центре города были совершены акты вандализма и насилия со стороны болельщиков «Униона». Они несколько раз вступали в конфликт с полицией, взрывали петарды и бросали дымовые шашки. Полиция применила дубинки и слезоточивый газ. В результате инцидента повреждения получили витрины и автомобили на ряде улиц, несколько фанатов были задержаны.

Встреча в Неаполе состоится сегодня в 23.00 по московскому времени.