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Лига чемпионов

Сегодня, 09:05

«Селтик» еще может выйти в плей-офф из группы «Атлетико» и «Лацио»: расклад Лиги чемпионов

Кирилл Бурдаков
Статистик
Футболисты «Селтика».
Фото Reuters
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В четвертом туре Лиги чемпионов «Лацио» с минимальным счетом обыграл «Фейеноорд», а «Атлетико» разгромил «Селтик».

Шотландцы, несмотря на шесть безответных мячей в Мадриде, еще не лишились шансов на выход в плей-офф. Клубу из Глазго нужно не только набрать шесть очков, но и дождаться помощи в виде двух побед «Атлетико».

Шансы клуба «кельтов» на евровесну минимальны, а вот три его соперника могут оказаться на любой из трех первых позиций. Причем занимающий сейчас третье место «Фейеноорд» к последнему туру имеет неплохие шансы подойти к последнему туру первым. Нужно лишь обыграть дома «Атлетико» и дождаться набранных шотландцами очков в Риме.

Группа Е

«Лацио» — «Фейеноорд» — 1:0 (Иммобиле, 45+1).

«Атлетико» — «Селтик» — 6:0 (Гризманн, 1, 60. Мората, 45+2, 76. Лино, 66. Сауль, 85).

И

В

Н

П

М

О

1. Атлетико

4

2

2

0

12-5

8

2. Лацио

4

2

1

1

5-5

7

3. Фейеноорд

4

2

0

2

7-5

6

4. Селтик

4

0

1

3

3-12

1

28 ноября. «Лацио» — «Селтик», «Фейеноорд» — «Атлетико».

13 декабря. «Селтик» — «Фейеноорд», «Атлетико» — «Лацио».

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