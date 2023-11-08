«Селтик» еще может выйти в плей-офф из группы «Атлетико» и «Лацио»: расклад Лиги чемпионов

Сегодня, 09:05
В четвертом туре Лиги чемпионов «Лацио» с минимальным счетом обыграл «Фейеноорд», а «Атлетико» разгромил «Селтик».
Шотландцы, несмотря на шесть безответных мячей в Мадриде, еще не лишились шансов на выход в плей-офф. Клубу из Глазго нужно не только набрать шесть очков, но и дождаться помощи в виде двух побед «Атлетико».
Шансы клуба «кельтов» на евровесну минимальны, а вот три его соперника могут оказаться на любой из трех первых позиций. Причем занимающий сейчас третье место «Фейеноорд» к последнему туру имеет неплохие шансы подойти к последнему туру первым. Нужно лишь обыграть дома «Атлетико» и дождаться набранных шотландцами очков в Риме.
«Лацио» — «Фейеноорд» — 1:0 (Иммобиле, 45+1).
«Атлетико» — «Селтик» — 6:0 (Гризманн, 1, 60. Мората, 45+2, 76. Лино, 66. Сауль, 85).
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И
|
В
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Н
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П
|
М
|
О
|
1. Атлетико
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4
|
2
|
2
|
0
|
12-5
|
8
|
2. Лацио
|
4
|
2
|
1
|
1
|
5-5
|
7
|
3. Фейеноорд
|
4
|
2
|
0
|
2
|
7-5
|
6
|
4. Селтик
|
4
|
0
|
1
|
3
|
3-12
|
1
28 ноября. «Лацио» — «Селтик», «Фейеноорд» — «Атлетико».
13 декабря. «Селтик» — «Фейеноорд», «Атлетико» — «Лацио».