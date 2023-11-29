Фернандеш рассказал об ожиданиях от матча «МЮ» с «Галатасараем»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал об ожиданиях от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем». Встреча состоится сегодня, 29 ноября. Начало игры — в 20.45 мск.

«Для нас важно сохранить место в турнире и играть с лучшими клубами Европы. Будет очень обидно, если мы не выйдем из группы», — цитирует Фернандеша официальный сайт УЕФА.

«Галатасарай» занимает третье место в турнирной таблице группы А, набрав четыре очка за четыре матча. «Манчестер Юнайтед» (3) находится на четвертой строчке.