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Лига чемпионов

Сегодня, 13:54

Фернандеш рассказал об ожиданиях от матча «МЮ» с «Галатасараем»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал об ожиданиях от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем». Встреча состоится сегодня, 29 ноября. Начало игры — в 20.45 мск.

«Для нас важно сохранить место в турнире и играть с лучшими клубами Европы. Будет очень обидно, если мы не выйдем из группы», — цитирует Фернандеша официальный сайт УЕФА.

«Галатасарай» занимает третье место в турнирной таблице группы А, набрав четыре очка за четыре матча. «Манчестер Юнайтед» (3) находится на четвертой строчке.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Галатасарай
ФК Манчестер Юнайтед
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