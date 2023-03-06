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Лига чемпионов

Сегодня, 10:05

Мбаппе пообещал хет-трик в ворота «Баварии»: «И даже больше!»

Руслан Минаев
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился мнением о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

4 марта в матче против «Нанта» француз побил рекорд парижского клуба по голам, забил 201 гол.

— Я играю здесь, чтобы писать историю, — сказал игрок в интервью Canal+. — Всегда говорил, что хочу сделать это. Работа еще не окончена. Меня интересуют коллективные достижения, а не только индивидуальные. Спасибо всем партнерам по команде, различным тренерам и болельщикам. Было важно подарить это людям.

— Вы приберегли 202, 203 и 204-й голы для «Баварии»?

— И даже больше! Да, мы будем полны решимости, когда поедем туда. «ПСЖ» вернул себе уверенность. Теперь мы должны победить.

Матч «Бавария» — «ПСЖ» состоится 8 марта в 23.00 мск.

Килиан Мбаппе
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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