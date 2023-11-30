Индзаги: «Интер» плохо настроился на первый тайм, хотя знал потенциал «Бенфики»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал ничью с «Бенфикой» (3:3) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Я очень доволен, как команда сыграла во втором тайме. Мы были близки к победе. Мы плохо настроились на первый тайм, хотя знали потенциал соперника. Пришлось вносить коррективы. В перерыве мы кое-что поменяли и во втором тайме сыграли совершенно с другим настроем», — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

«Интер» досрочно вышел в плей-офф еще в 4-м туре. После этой игры у клуба из Милана 11 очков и второе место в группе D. «Бенфика» с 1 очком занимает последнюю позицию в турнирной таблице.