Шмидт: «Так эффективно «Бенфика» не играла ни в одном матче в этом сезоне»

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт прокомментировал ничью с «Интером» (3:3) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Я думаю, что в целом мы сыграли очень хорошо, особенно в первом тайме. Мы хорошо держали мяч, выигрывали единоборства, доминировали, создавали отличные моменты. Мы забили три гола — так эффективно мы не играли ни в одном матче в этом сезоне», — цитирует пресс-служба УЕФА Шмидта.

«Интер» досрочно вышел в плей-офф еще в 4-м туре. После этой игры у клуба из Милана 11 очков и второе место в группе D. «Бенфика» с 1 очком занимает последнюю позицию в турнирной таблице.