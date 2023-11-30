Мюллер удивлен, что арбитр не назначил пенальти в матче с «Копенгагеном»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер высказался о спорных эпизодах с неназначенными пенальти, которые возникли в матче Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (0:0).

«Толчок двумя вытянутыми руками был настолько очевиден, что его можно было дать. Лично я бы не дал пенальти, когда мяч попал в руку, но думаю, что по правилам это был 11-метровый, особенно, если посмотреть вчерашний матч «ПСЖ» против «Ньюкасла». Я не поклонник правил, но если они существуют, то странно, что вчера пенальти не свистнули, а дали, а сегодня его свистнули, но не дали. Судья должен принимать субъективное решение, основываясь на нескольких критериях. На данный момент никто не удовлетворен», — приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».

«Бавария» набрала 13 очков и лидирует в группе А (ранее команда уже гарантировала себе выход в плей-офф). «Копенгаген» поднялся на 2-ю строчку, обойдя по дополнительным показателям «Галатасарай» (по 5 очков).