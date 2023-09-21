Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:33

Голкипер «МЮ» Онана – о поражении от «Баварии»: «Мы проиграли из-за моей ошибки»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана прокомментировал поражение от «Баварии» (3:4) в 1-м туре групповой стадии Лиги чемпионов.

На 28-й минуте «Бавария» вышла вперед – Сане отличился после ошибки камерунского вратаря, который не сумел отбить мяч, летящий практически по центру ворот.

«Это сложно. Мы начали очень хорошо. После моей ошибки мы потеряли контроль над игрой. Это сложная ситуация для нас, для меня. Команда проиграла из-за этой ошибки. Я должен извлечь из этого урок и быть сильным.

Мне нужно многое доказать. Мой старт в Манчестере был не таким хорошим, не таким, как я хочу. Это была одна из моих худших игр», – сказал Онана в интервью TNT Sports.

«Манчестер Юнайтед» замыкает группу A после поражения от «Баварии». В следующем матче команда Эрика тен Хага дома примет «Галатасарай». Игра пройдет 3 октября.

Андре Онана
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
0
Читайте также
Стало известно, сколько призовых выплатят призерам Игр стран СНГ
Вратарь «Лацио» с русскими корнями — главный герой дня в ЛЧ. Забил уже второй гол головой за три года
Собянин поручил правительству Москвы повысить доплату к пенсии в 2024 году
Президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим
Блогер Даня Милохин рассказал о своем страхе из-за новостей о его розыске
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Бавария» — «МЮ», «ПСЖ» — «Боруссия» и другие матчи 1-го тура
Томас Мюллер стал третьим игроком в истории футбола, одержавшим 100 побед в Лиге чемпионов
Беллингем снова тащит «Реал», камбэк в Стамбуле за 2 минуты, «Арсенал» мощно вернулся в Лигу чемпионов
Фишер: «Горжусь игрой «Униона» против «Реала»
Эдегор — о возвращении «Арсенала» в Лигу чемпионов: «Это было потрясающе»
Битва легенд: «Бавария» подчеркнула величие, «МЮ» — проблемы
Беллингем: «Я парень уверенный, но даже не думал, что будет так хорошо с голами»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Беллингем: «Я парень уверенный, но даже не думал, что будет так хорошо с голами»

Эдегор — о возвращении «Арсенала» в Лигу чемпионов: «Это было потрясающе»