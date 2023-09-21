Голкипер «МЮ» Онана – о поражении от «Баварии»: «Мы проиграли из-за моей ошибки»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана прокомментировал поражение от «Баварии» (3:4) в 1-м туре групповой стадии Лиги чемпионов.

На 28-й минуте «Бавария» вышла вперед – Сане отличился после ошибки камерунского вратаря, который не сумел отбить мяч, летящий практически по центру ворот.

«Это сложно. Мы начали очень хорошо. После моей ошибки мы потеряли контроль над игрой. Это сложная ситуация для нас, для меня. Команда проиграла из-за этой ошибки. Я должен извлечь из этого урок и быть сильным.

Мне нужно многое доказать. Мой старт в Манчестере был не таким хорошим, не таким, как я хочу. Это была одна из моих худших игр», – сказал Онана в интервью TNT Sports.

«Манчестер Юнайтед» замыкает группу A после поражения от «Баварии». В следующем матче команда Эрика тен Хага дома примет «Галатасарай». Игра пройдет 3 октября.