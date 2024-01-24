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Сегодня, 11:54

Президент УЕФА Чеферин уверен, что «Манчестер Сити» нарушил правила финансового фейр-плей

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александер Чеферин.
Фото Reuters
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Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что уверен в том, что «Манчестер Сити» виновен в нарушении правил финансового фейр-плей (ФФП).

В 2020 году УЕФА на два года исключил «Манчестер Сити» из еврокубков за нарушение ФФП. Однако английский клуб обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS), который удовлетворил апелляцию «горожан» и клуб продолжил выступать в еврокубках.

«Мы знаем, что были правы. Мы бы не стали принимать такое решение, если бы не считали, что правы. Я 25 лет работал судебным юристом и знаю, что иногда ты выигрываешь дело, которое, как ты уверен, должен проиграть, а иногда — наоборот», — цитирует Чеферина The Telegraph.

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы в финале обыграла «Интер» (1:0).

В текущем розыгрыше «Манчестер Сити» сыграет с «Копенгагеном» в 1/8 финала турнира. Первый матч состоится в Дании 13 февраля.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
Александер Чеферин
УЕФА
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