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Сегодня, 22:00

«ПСЖ» — «Ньюкасл»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Прямой эфир трансляции игры ЛЧ «ПСЖ» — «Ньюкасл» на «Матч ТВ» начнется в 22.45 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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«Ньюкасл» 28 ноября в Париже (Франция) на стадионе «Парк де Пренс» сыграет в гостях против «ПСЖ» в матче группового турнира Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

Зрители смогут посмотреть видеотрансляцию противостояния «ПСЖ» и «Ньюкасла» на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Бесплатный прямой эфир стартует в 22.45 мск. Телеканал «Матч Премьер» проведет онлайн-перекличку с хайлайтами самых интересных моментов вечера вторника в Лиге чемпионов.

Следить за ключевыми событиями игры «ПСЖ» — «Ньюкасл» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Парижане с шестью баллами располагаются на второй строчке в турнирной таблице группы F ЛЧ. «Ньюкасл» — четвертый с 4 баллами.

За «ПСЖ» выступает форвард сборной Франции Килиан Мбаппе. 24-летний нападающий в текущем сезоне забил 16 голов в 16 матчах при двух результативных передачах.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы в актуальном виде, статистика и лучшие бомбардиры на сайте «СЭ».

Стадион матча Лиги чемпионов. Лига чемпионов: расписание матчей и где смотреть трансляции 28 ноября
Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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