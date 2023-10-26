Розе назвал заслуженной победу над «Црвеной Звездой» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Лейпцига» Марко Розе прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (3:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы рады победе. Считаю, что в целом это была заслуженная победа. Мы много работали, хорошо начали и забили красивый гол. Мы много владели мячом, играли в хорошем темпе. Потом мы пропустили пару контратак. Это стало для нас предупреждением. Быстро стало ясно, на что рассчитывала «Црвена» этим вечером», — цитирует пресс-служба УЕФА Розе.

«Лейпциг» набрал 6 очков и идет вторым в группе G. «Црвена Звезда» располагается на четвертой строчке — 1 очко.