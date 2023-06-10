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Лига чемпионов

Сегодня, 20:25

Владелец «Сити» шейх Мансур во второй раз за 15 лет посетит матч команды

Ана Горшкова
Корреспондент
Владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур.
Шейх Мансур.
Фото Global Look Press
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Владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайян впервые за 13 лет посетит официальную игру команды.

По данным The Athletic, арабский шейх будет присутствовать на финале Лиги чемпионов с «Интером» в Стамбуле. Последний раз он посещал официальный матч «Сити» в 2010 году, когда команда победила «Ливерпуль» (3:0) в АПЛ.

Мансур бен Зайед аль-Найян купил «Манчестер Сити» в 2008 году.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» состоится сегодня, 10 июня. Начало встречи — в 22.00 мск.

Лига чемпионов. Финал
10 июн, 22:00. Ataturk Olympic Stadium (Стамбул)
Манчестер Сити
Интер

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