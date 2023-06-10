Владелец «Сити» шейх Мансур во второй раз за 15 лет посетит матч команды

Владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайян впервые за 13 лет посетит официальную игру команды.

По данным The Athletic, арабский шейх будет присутствовать на финале Лиги чемпионов с «Интером» в Стамбуле. Последний раз он посещал официальный матч «Сити» в 2010 году, когда команда победила «Ливерпуль» (3:0) в АПЛ.

Мансур бен Зайед аль-Найян купил «Манчестер Сити» в 2008 году.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» состоится сегодня, 10 июня. Начало встречи — в 22.00 мск.