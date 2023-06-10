Владелец «Сити» шейх Мансур во второй раз за 15 лет посетит матч команды

Сегодня, 20:25
Владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайян впервые за 13 лет посетит официальную игру команды.
По данным The Athletic, арабский шейх будет присутствовать на финале Лиги чемпионов с «Интером» в Стамбуле. Последний раз он посещал официальный матч «Сити» в 2010 году, когда команда победила «Ливерпуль» (3:0) в АПЛ.
Мансур бен Зайед аль-Найян купил «Манчестер Сити» в 2008 году.
Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» состоится сегодня, 10 июня. Начало встречи — в 22.00 мск.