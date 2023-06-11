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Лига чемпионов

Сегодня, 01:21

Стоунс — о победе «Сити» в ЛЧ: «Приятно быть частью этой команды и творить историю»

Ана Горшкова
Корреспондент
Джон Стоунс.
Фото Reuters
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Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс прокомментировал победу в финале Лиги чемпионов над «Интером» (1:0).

«Это то, чего нам не хватало. Я очень рад. Приятно быть частью этой команды и творить историю. Мы всего лишь вторая [английская] команда, которая сделала требл. Обе команды — особенные для своих эпох. Мы установили высокую планку. После этого сезона… Не могу выразить это словами. В финале я играл больше на позиции «восьмерки», что мне понравилось. Не думаю, что я лучший на этой позиции, но выложился по полной. Ключевой момент матча? Спасения Эдерсона в концовке.

Как буду праздновать победу? Понятия не имею. Кажется, у меня тест на допинг, так что это отличное начало моей ночи!» — приводит слова Стоунса ВВС.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.

Джон Стоунс
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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