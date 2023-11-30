Захарян впервые вышел в старте в Лиге чемпионов. И сыграл действительно классно

Был близок к дебютному голу и стал лидером по пасам под удар.

В этом сезоне «Реал Сосьедад» вернулся в Лигу чемпионов после десятилетнего перерыва и попал в весьма крепкую группу: с финалистом турнира «Интером», который на всех парах мчит за скудетто, а также завсегдатаями последних розыгрышей «Зальцбургом» и «Бенфикой» (к слову, чемпионами своих стран), пропагандирующих тотальный прессинг с составом из россыпи юных талантов. В общем, назвать басков фаворитами группы было сложно.

Оттого удивительнее, что команда Иманоля Альгуасиля одной из первых в турнире гарантировала себе место в плей-офф: после четырех туров у них десять очков, «Зальцбург» (три очка) и «Бенфика» (ноль) уже не смогут догнать басков. Но австрийцы еще не гарантировали себе место в Лиге Европы, как и «Сосьедад» — первое.

Еще одна мотивация выбрать этот матч среди плеяды топовых вывесок — выход Арсена Захаряна в старте. Причем эта мотивация распространяется не только на российских зрителей, ведь баскские болельщики тоже верят в талант Захи и ждут от него результативности.

В первом тайме команда играла через фланг Захаряна, он чуть не забил

УЕФА рисовал Арсена игроком левого фланга атаки, что в целом знакомая позиция для игрока. Так и оказалось, но есть нюанс: писали, что «Сосьедад» играет по 4-3-3, а на деле это была схема 4-4-2, где Арсен и занял позицию на фланге. То есть, при обороне он играл чуть глубже.

На 6-й минуте Захарян впервые пробил по воротам: получил мяч на краю штрафной, сместился чуть в центр и пробил, метя в дальнюю девятку, но удар получился смазанным. Россиянин извинился перед партнерами, но трибуны аплодисментами отреагировали на его действия. Позже Арсен классно отработал в прессинге и вернул мяч команде, которая потом в быстрой атаке довела дело до первого удара в створ.

Затем наш легионер сделал контент для хайлайтов: пошел в обводку на фланге, прокинув мяч между ног защитнику. Соперник старался удержать Арсена, прихватив его за футболку, но тот вырвался из его объятий и навесил в штрафную. Вообще «Сосьедад» хорошо комбинировал на левом фланге через связку Захарян — Муньос — центра притяжения в лице Такефусы Кубо в первом тайме не было.

Кроме того, Арсену доверили исполнение стандартов — причем с обоих флангов. На 25-й минуте он подал угловой с правого фланга, а потом сыграл на подборе, опасно прострелив на ближнюю штангу. А через восемь минут пошел в неудачную обводку, после чего «Сосьедад» потерял мяч и чуть не привез опасную контратаку, но Аритц Элустондо ценой желтой карточки прервал эпизод.

Теперь о грустном: на 39-й минуте Захарян упустил великолепный шанс отличиться. Ойярсабаль повел «Реал Сосьедад» в контратаку и нашел забегающего в штрафную Арсена — хавбеку оставалось либо пробить с левой в дальний угол, либо прострелить на Микеля. Кажется, Захарян не выяснил, что надо делать — не получилось ни ударить, ни отдать передачу. Мяч просто улетел за пределы поля.

Под конец тайма Заха чуть не выбил голевую передачу: сделал передачу Туриентесу в центр поля с надеждой на обратный пас, но вместо этого Беньят чуть не отправил мяч в девятку. Увы, мяч прошел чуть левее ворот.

Арсен Захарян. Фото Reuters

Во втором тайме Арсен сменил позицию и закончил матч лидером по числу ключевых передач

Во втором тайме «Реал» играл намного спокойнее и чаще позволял «Зальцбургу» организовывать вертикальные атаки. Вместе с тем снизилось участие Захаряна в игре. Но на 64-й минуте к дальней штанге, у которой стоял Арсен, прилетел мяч — игрок подстроился под него и пробил в ближний угол. По технике удар вышел непростым, но Шлагер, вратарь «Зальцбурга», не без труда справился с выстрелом.

Чуть позже россиянина перевели в центр, так как его позицию на левом фланге занял свежий Андер Барренечеа. По сути Арсен исполнял роль меццалы: играл в левом полуфланге и по возможности поднимался к чужой трети. Однако игра «Сосьедада» была больше рассчитана на продвижение через фланги, поэтому Захаряна стало почти не видно. Пару раз он работал в обороне и помог заработать стандарт, с которого чуть не забил Кубо (снова отлично сыграл Шлагер).

Счет никому открыть так и не получилось, хотя «Сосьедад» больше заслужил победу. А Арсен впервые отыграл все 90 минут за басков. WhoScored оценил перфоманс россиянина в 6,8 баллов — неплохой результат. Впрочем, портал насчитал четыре ключевые передачи в его исполнении, а это лучший результат среди всех игроков, находившихся на поле. Поэтому матч можно смело заносить в актив: если оценивать футбол в отрыве от базовой статистики, то прогресс Арсена виден невооруженным глазом.

«Реал Сосьедад» по-прежнему на первом месте в группе, несмотря на потерю очков, так как «Интер» в параллельном матче также сыграл вничью (3:3 с «Бенфикой»). Впереди у команд очная встреча, которая и определит, кто выйдет в плей-офф с первой строчки.

Группа D

И В Н П М О 1. Реал Сосьедад 5 3 2 0 7-2 11 2. Интер 5 3 2 0 8-5 11 3. Зальцбург 5 1 1 3 3-5 4 4. Бенфика 5 0 1 4 4-10 1

12 декабря. Зальцбург — Бенфика, Интер — Реал Сосьедад.